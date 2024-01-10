Wêjegeh Amed’in Ocak programı belli oldu

Wêjegeh Amed/Diyarbakır Edebiyat Evi’nin Ocak 2023 programı belli oldu.

Ocak ayının ilk etkinliğine hikâye ve şiirlerine Zazacanın ses verdiği Bedriye Topaç konuk olacak. Topaç, 17 Ocak saat 18:30 ‘de Vate Yayınları tarafından yayınlanan son şiir kitabı “Sebr”i anlatacak.

Bu ayın ikinci etkinliğine, Kürtçe öykü ve roman çalışmalarının ardından Everest Yayınlarından çıkan “Ölür Çünkü Babalar” adlı Türkçe anlatı kitabıyla Mihemed Şarman konuk olacak. Etkinlik 19 Ocak saat 18:30’da.

Abdullah Aren Çelik son romanı Revan’da, Yaşar Kemal’in “Kürtlerin Homeros’u”dediği; Ağrı Dağı’nı, Süphan’ı, Van Gölü’nü, Muş Ovası’nı sesiyle inletmiş Evdalê Zeynikê ile padişah fermanına isyan edip dağları mesken tutan Avşarların büyük ozanı Dadaloğlu'nun savaş meydanında karşılaşmasını hikâyenin merkezine alıyor. Türkçe romanın tarih ve coğrafyasını, zamansız ve mekânsız bir ufukla genişleten bu romanı Çelik, 13 Ocak günü saat 15:00’de anlatacak

Wêjegeh Amed’in “Literature Beyond Borders” adıyla yürüttüğü proje ortaklarından Paul Celan Literaturcentrum adına “Gihîştin” (Varmak) antolojisine katkı sunan yazarlardan Andriy Lyubka, 25 Ocak saat 18:30’da Ukrayna şiirini ve edebiyatını konuşacak.

Programın son etkinliğinde, Kürtçe kitap yayıncısı ve şair Mem Bawer, 20 yıllık şiir serüvenini anlatacak. 31 Ocak saat 18:30’da gerçekleşecek etkinlikte, Bawer’e Roza Metîna eşlik edecek. (FD)