Sağlık tesisi yapmak için hastane satıyoruz!

Resmi Gazete yeni güne geçerken yayımlanıyor. Gazetede ilan edilen kimi kararlar da bu nedenle “gece yarısı kararnamesi” başlığıyla haber yapılıyor. Biz de öyle diyelim. İlki 17 Mart, ikincisi 24 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı “gece yarısı kararı” ile hastaneler özelleştirme kapsamına alınarak satışa çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı kararlarının içeriği ilginç. Karar ekindeki taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine, özelleştirme işlemlerinin 31/12/2028 tarihine kadar tamamlanmasına, özelleştirilmesinden elde edilecek gelirin, giderler düşüldükten sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yenileme yatırımları ve yeni sağlık tesislerinin finansmanında kullanılmak üzere Hazineye aktarılmasına, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3’üncü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8’inci maddesi gereğince karar verildiği yazıyor.

*Resmi Gazete’de 17 Mart ve 24 Nisan’da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları

Peki böyle bir kararın bu şekilde alınması mümkün mü?

Cumhurbaşkanı’nın ilk kararına dava açan Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) de alınan kararın Anayasa’ya ve ilgili mevzuata aykırı olduğunu, Cumhurbaşkanı’nın tek başına bu kararı almasına izin veren bir düzenleme bulunmadığını söylüyor.

Öte yandan karar birkaç nedenle ilginç. Özelleştirme kapsamına alınan taşınmazların çoğu hastane. Özelleştirmenin amacı ise “Sağlık Bakanlığı tarafından yenileme yatırımları ve yeni sağlık tesislerinin finansmanında kullanılmak üzere” satış olarak açıklanıyor. Kamu sağlık tesislerini, yeni tesis yapmak ve hatta mevcutları yenilemek için satmak akıl kârı mı?

*17 Mart ve 24 Nisan tarihli kararların ekinde yer alan özelleştirme kapsamındaki taşınmaz listelerinin bir bölümü.

Üstelik bu karara dayanak olarak gösterilen kanun, özelleştirme sonucunda elde edilen gelirin belirli bir işe özgülenmesine izin vermiyor. Yani “şurayı şunu yapmak için satıyorum” diyemiyorsunuz. Kaldı ki kamu hizmetleri için kaynak, bütçe kanunu ile ayrılıyor. Altyapı yatırımlarının kaynağı da bu kanunla sağlanıyor. Sağlık Bakanlığı yeni bina yapacaksa, yenileme yapacaksa bütçeden bu işler için pay ayrılması gerekiyor. Bütçesinin büyük bölümünü şehir hastanelerinin bina kirasına ve hizmet satın almalarına ayırdığından “kasada para kalmadı” diyorlarsa, o zaman bütçeden daha fazla pay istemek yerine hastane satma yolunu seçmenin izahı da mizahı da mümkün elbette.

İzahına geçmeden önce mizahına bakalım. “Mizah lazımsa onu da biz yaparız” diyen Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, 27 Nisan’da bir basın açıklaması yaptı. Bu açıklamayı, Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya takip ve halkla ilişkiler hesabı “otomatik tekzip” olarak kullandı. Açıklamanın ilk iki cümlesi şöyle: “Son günlerde bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında, Resmî Gazete’de yayımlanan taşınmaz listesine ilişkin ‘hastaneler satılıyor’ şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu karar; fiilen kullanılmayan veya işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden değerlendirilmesine yöneliktir.”

*Sağlık Bakanlığı’nın 27 Nisan’da yaptığı açıklama.

Öncelikle açıklamayı yapan Sağlık Bakanlığı’nın konuyla zerre ilgisi yok. Kararın sahibi Cumhurbaşkanı, uygulamayı yapacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ama açıklama yapan Sağlık Bakanlığı. İkincisi “hastaneler satılıyor iddiası gerçeği yansıtmıyor” cümlesinin bizzat gerçeği yansıtmaması. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlardaki ada, pafta, parsel bilgilerini, üstelik de “resmi kayıtlardan” sorguladığımızda ve aralarından sadece hastaneleri ayırdığımızda liste şöyle:

*İlk kararda 55, ikinci kararda ise 71 taşınmaz özelleştirme kapsamına alınırken, bu taşınmazlar arasında hastane ve sağlık tesisi niteliği taşıyan 44’ünü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu Uygulaması üzerinden tespit ederek listeledik.

Bu listedekilerin tümünün “fiilen kullanılmayan hastaneler” olduğunu rahatça yazmak bir dert olsa da şehir merkezlerindeki bunca sağlık tesisinin neden atıl bırakıldığına dair tek kelime edilmeden bu açıklamaların yapılabilmesi de bir başka maharet seviyesi tabii.

SAĞLIK YAZILARI / ÖZGÜR ERBAŞ Hastanelerimizi Açın

Üstelik açıklama, “Vatandaşlarımızın yalnızca resmi açıklamaları esas almaları ve gerçeği yansıtmayan iddialara itibar etmemeleri önem arz etmektedir” cümlesiyle bitiyor.

Tam olarak denileni yaptık. Resmi Gazete’yi önümüze aldık, listedeki adresleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasından tek tek sorguladık. Çıkan listeden sadece hastane olanları ayırdık, buraya aldık.

O halde yazıya bir dip başlık atabiliriz: Düpedüz hastane satılıyor!

Bir de ara başlık koyabiliriz: Gerçekle ilişkisi bozulmuş açıklamalara itibar etmeyiniz.

(ÖE/VC)