Mizah, toplumsal çelişkilerin sosyolojik bir dili midir?

"İzahın sustuğu yerde mizah konuşur; çünkü toplum, anlatamadığı çelişkileri gülerek dile getirir."

Toplumlar yalnızca hukukla, siyasetle, ekonomiyle ya da kültürel değerlerle var olmaz; aynı zamanda bu alanlarda yaşanan çelişkilerle de şekillenir. Her toplum, kendi içinde açıklayabildiği kadar güçlü, açıklayamadığı kadar kırılgandır. Tam da bu nedenle mizah, yalnızca insanları güldüren bir sanat değil; toplumsal gerçekliği görünür kılan güçlü bir sosyal dile dönüşür. Halk arasında sıkça dile getirilen "İzahı olmayanın mizahı olur." sözü, ilk bakışta basit bir espri gibi görünse de toplumsal yaşamın en çarpıcı sosyolojik gerçeklerinden birini ifade eder.

İnsan, anlamlandırabildiği dünyada güven hisseder. Ancak toplumsal düzen içerisinde yaşanan çelişkiler, tutarsızlıklar ve akılla açıklanamayan olaylar arttıkça insanlar bu gerçekliği farklı yollarla ifade etmeye başlar. Mizah da tam bu noktada ortaya çıkar. Çünkü bazen kelimelerin anlatamadığını bir tebessüm, bir ironi ya da birkaç dakikalık bir sahne performansı anlatabilir.

Mizahın en önemli özelliği, gerçeği değiştirmeden onu görünür hâle getirmesidir. Toplumun konuşmaya çekindiği meseleler, normalleşen adaletsizlikler, gündelik hayatın sıradanlaştırdığı çelişkiler ve bireyin yaşadığı çaresizlikler mizah sayesinde yeniden tartışılabilir hâle gelir. Bu nedenle mizah, yalnızca eğlendiren değil; düşündüren, sorgulatan ve farkındalık oluşturan güçlü bir toplumsal iletişim biçimidir.

Günümüzde stand-up gösterilerinin geniş kitlelere ulaşmasının temel nedenlerinden biri de bu. İnsanlar yalnızca espri dinlemek için değil, kendi hayatlarını başka bir gözden izlemek için bu gösterilere ilgi gösteriyor. Özellikle Deniz Göktaş'ın sahnede kurduğu dil, gündelik yaşamın sıradan ayrıntılarından hareketle toplumun ortak deneyimlerine ulaşıyor. Bürokrasi, ekonomik belirsizlikler, eğitim sistemi, aile ilişkileri, kuşak çatışmaları ve modern yaşamın birey üzerinde oluşturduğu baskılar; mizahın süzgecinden geçirilerek hem eleştirilmekte hem de görünür kılınıyor. Seyircinin kahkahası çoğu zaman anlatılan espriye değil, kendi hayatındaki gerçeği fark etmesine verilen doğal bir tepkidir.

Aslında mizah, toplumun kendi kendisini eleştirme biçimidir. Doğrudan söylenemeyen sözler mizahın içine gizlenir. İnsanlar bazen yüksek sesle itiraz edemez; fakat hep birlikte gülebilir. İşte bu ortak gülüş, bireysel bir eğlenceden çok kolektif bir farkındalığın ifadesi. Çünkü aynı şeye gülen insanlar, çoğu zaman aynı toplumsal sorunu yaşıyor.

Bir toplumun mizahı, o toplumun aynasıdır. İnsanlar neye gülüyorsa, aslında en çok orada yara almışlardır. Çünkü mizah, olağan olana değil; olağan dışı hâle gelmiş çelişkilere yönelir. Açıklanabilen olaylar tartışılır; açıklanamayan olaylar ise zamanla mizahın konusu olur. Bu yüzden mizah, çoğu zaman toplumsal hafızanın en canlı kayıtlarından biri olarak karşımıza çıkar.

Toplumsal değişim süreçlerinde mizahın etkisi daha da belirginleşir. Ekonomik krizler, sosyal eşitsizlikler, belirsizlikler ve geleceğe dair kaygılar arttığında insanlar yalnızca çözüm aramaz; aynı zamanda yaşadıkları baskıyı hafifletecek ortak bir dile de ihtiyaç duyarlar. Mizah bu ihtiyacı karşılayan en güçlü kültürel araçlardan biridir. İnsanları geçici olarak rahatlatırken aynı zamanda içinde yaşadıkları düzen üzerine yeniden düşünmelerini sağlar.

Bu nedenle iyi bir mizahçı yalnızca güldüren kişi değildir. O, yaşadığı dönemin tanığıdır. Toplumun fark etmediği ayrıntıları yakalayan, görünmez hâle gelen sorunları görünür kılan ve sıradanlaşan çelişkileri yeniden tartışmaya açan bir gözlemcidir. Sahnedeki birkaç dakikalık anlatım, bazen uzun akademik tartışmaların anlatamadığı toplumsal gerçeklikleri birkaç cümlede özetleyebilir. Mizahın gücü de tam olarak burada ortaya çıkar.

"İzahı olmayanın mizahı olur." sözü, yalnızca zekice kurulmuş bir ifade değil; toplumların çelişkilerini anlamaya imkân veren güçlü bir sosyolojik tespittir. Mizah, hakikati değiştirmez; onu görünür kılar. Bu nedenle eleştirel mizah üreten sanatçılar etrafında yaşanan hukuki ve toplumsal tartışmalar, yalnızca bireysel olaylar olarak değil, toplumun eleştiriye, farklı düşüncelere ve kamusal ifade alanına nasıl yaklaştığını gösteren önemli sosyolojik göstergelerdir. Deniz Göktaş hakkında gündeme gelen tutuklama süreci de bu bağlamda değerlendirilmeli. Tartışmanın odağında yalnızca bir komedyen değil, mizahın toplumsal işlevi ve eleştirel düşüncenin kamusal alandaki yeri bulunuyor.

Çünkü mizah, çoğu zaman insanların söylemeye cesaret edemediği gerçekleri ironi aracılığıyla dile getirir. Mizahı cezalandırmaya yönelen her yaklaşım, aslında esprinin kendisinden çok, görünür hâle gelen toplumsal çelişkilerle yüzleşme biçimini de tartışmaya açar. Oysa sosyolojik açıdan bakıldığında mizah susturulduğunda çelişkiler ortadan kalkmaz; yalnızca onları konuşmanın en etkili yollarından biri zayıflamış olur. Bu nedenle sağlıklı toplumlar, mizahı bir tehdit olarak değil, kendilerini eleştirebilme ve geliştirebilme kapasitesinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirebilir. Çünkü bazen bir kahkaha, uzun bir raporun anlatamadığını anlatır; bazen de bir komedyenin sahnede kurduğu cümle, toplumun içinde biriken sessizliği görünür kılar.

(AÖ/NÖ)