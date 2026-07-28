2026 YKS ortalamaları: Düşük netlerin ardındaki gerçekler

"YKS sonuçları yalnızca öğrencilerin başarı düzeyini değil; eğitim sisteminin neyi öğretebildiğini ve neyi öğretemediğini de gösteren en önemli aynalardan biri. Bu aynaya bakmadan geleceği değiştirmek mümkün değil."

Her yıl milyonlarca genç, üniversite hayaline ulaşabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giriyor. Aylarca süren hazırlıklar, yılların emeği, ailelerin büyük fedakârlıkları ve öğretmenlerin özverili çalışmaları sonunda ortaya çıkan sonuçlar, yalnızca bireysel başarıları değil; aynı zamanda ülkemizin eğitim sisteminin genel performansını da gözler önüne seriyor.

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 YKS test ortalamaları, ilk bakışta sadece sayısal veriler gibi görünse de, aslında eğitim sistemimizin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan önemli göstergelerdir. Bu tabloyu yalnızca "öğrenciler kaç net yaptı?" sorusuyla değerlendirmek eksik kalacaktır. Asıl sorulması gereken soru şu:

2026 ortalamaları ne anlatıyor?

TYT oturumunda; Türkçe: 20,5 / 40, Sosyal Bilimler: 10,2 / 20, Temel Matematik: 6,8 / 40, Fen Bilimleri: 4,3 / 20

AYT Sayısal oturumunda; Matematik: 7,0 / 40, Fizik: 2,7 / 14, Kimya: 2,2 / 13, Biyoloji: 3,0 / 13

AYT Eşit Ağırlık ve Sözel testlerinde ise; Türk Dili ve Edebiyatı: 6,1 / 24, Tarih-1: 2,6 / 10, Coğrafya-1: 1,7 / 6, Tarih-2: 1,7 / 11, Coğrafya-2: 2,1 / 11, Felsefe Grubu: 1,6 / 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / Ek Felsefe: 1,9 / 6

YDT oturumunda ise ortalamalar; Almanca: 43,0 / 80, Arapça: 44,3 / 80, Fransızca: 46,1 / 80, İngilizce: 37,1 / 80, Rusça: 56,9 / 80 olarak gerçekleşti.

Bu tablo dikkatle incelendiğinde önemli bir gerçek ortaya çıkıyor.

Türkçe testinde adaylar soruların yaklaşık yarısını doğru cevaplayabilirken, matematikte doğru cevap oranı %17, fen bilimlerinde ise %21 seviyelerinde kalıyor. AYT'de ise matematikte başarı oranı yine %17,5, fizikte %19, kimyada %17, biyolojide ise %23 civarında.

Eşit ağırlık ve sözel testlerinde de tablo çok farklı değil. Türk Dili ve Edebiyatında başarı oranı yaklaşık %25, Tarih ve Coğrafya testlerinde ise birçok alanda %20'nin altında kalıyor.

Bu veriler, milyonlarca öğrencinin yalnızca belirli derslerde değil; farklı alanlarda da temel yeterlilikleri kazanmakta zorlandığını gösteriyor.

Toplumda her yıl aynı cümle kuruluyor: “Gençler artık ders çalışmıyor."

Oysa yaklaşık üç milyon adayın katıldığı bir sınavda benzer sonuçların ortaya çıkması, bireysel başarısızlıkla açıklanamaz.

Bir eğitim sisteminde milyonlarca öğrenci aynı alanlarda düşük performans gösteriyorsa, burada sorgulanması gereken yalnızca öğrenciler değil.

Asıl sorgulanması gereken; Eğitim programları, öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme sistemi, fırsat eşitsizlikleri, eğitim politikaları.

Çünkü eğitim sisteminin temel amacı yalnızca bilgi aktarmak değil; bilgiyi kullanabilen bireyler yetiştirmek.

2026 sonuçlarının en dikkat çekici yönü yine matematik oldu.

TYT Matematikte 40 soruda ortalama 6,8, AYT Matematikte ise 40 soruda yalnızca 7 net yapılabilmesi artık geçici bir sorun değil; kronikleşmiş bir eğitim problemi.

Bugün öğrenciler işlem yapmaktan çok; Problem çözmekte, Akıl yürütmekte, Yorum yapmakta, Matematiksel düşünmekte zorlanıyor.

Matematik yalnızca bir ders değil.

Analitik düşünmenin temeli.

Matematikte yaşanan başarısızlık, aslında öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerindeki eksikliği de gösteriyor.

TYT Fen ortalamasının 4,3, AYT Fizikte 2,7, Kimyada 2,2, Biyolojide 3,0 net olması bilim eğitimi açısından da önemli bir uyarı.

Bilimsel üretim hedefleyen bir ülkenin gençlerinin temel fen becerilerinde bu seviyelerde kalması üzerinde ciddi biçimde düşünülmeli.

Laboratuvar uygulamalarının yetersizliği, ezbere dayalı öğretim anlayışı ve günlük yaşamla ilişkilendirilemeyen ders içerikleri bu sonuçların önemli nedenleri arasında gösterilebilir.

Türkçe testindeki 20,5 net ortalaması diğer derslere göre daha yüksek görünse de bu oran, 40 soruluk bir testte ancak soruların yarısının doğru cevaplanabildiğini gösteriyor.

AYT Türk Dili ve Edebiyatı testinde 24 soruda yalnızca 6,1 net, Tarih ve Coğrafya testlerinde ise 2 net civarında kalan ortalamalar, sözel alanlarda da beklenen başarı düzeyine ulaşılamadığını ortaya koyuyor.

Dolayısıyla sorun yalnızca matematik ya da fen değil.

Sorun; öğrencilerin okuduğunu analiz etme, bilgiyi yorumlama ve farklı disiplinler arasında ilişki kurma becerilerinde yaşanan genel yetersizlik.

Son yıllarda YKS soruları bilgi ezberini değil; Analiz yapmayı, Yorumlamayı, Çıkarım yapmayı, Problem çözmeyi, Muhakeme becerisini ölçüyor.

Bu olumlu bir gelişme.

Ancak eğitim sistemimiz hâlâ büyük ölçüde bilgi aktarmaya dayanıyor.

Okulda ezber yapan öğrenci, sınavda analiz yapmak zorunda kalıyor.

İşte temel çelişki tam da burada ortaya çıkıyor.

Bugün aynı sınava giren öğrenciler aynı koşullarda hazırlanmıyor.

Bir tarafta; özel okul, özel ders, eğitim koçluğu, dijital platformlar, zengin kaynaklar, diğer tarafta ise; kalabalık sınıflar, öğretmen eksikliği, ekonomik yetersizlikler, internet sorunu, kaynak eksikliği yaşayan öğrenciler bulunuyor.

Dolayısıyla YKS yalnızca bilgiyi değil; eğitimde fırsat eşitliğini de ölçüyor.

Üniversite sınavı artık yalnızca akademik bir yarış değil.

Öğrenciler; aile baskısı, gelecek kaygısı, ekonomik belirsizlik, işsizlik korkusu, yoğun rekabet gibi pek çok psikolojik yükü aynı anda taşıyor.

Bu koşullar altında alınan sonuçları yalnızca "başarılı" veya "başarısız" şeklinde değerlendirmek gerçekçi değil.

Peki, çözüm ne?

Her yıl düşük ortalamaları konuşmak yerine artık nedenlerini konuşmalıyız.

Bunun için;

Okuduğunu anlama becerileri ilkokuldan itibaren güçlendirilmeli.

Matematik öğretimi günlük yaşamla ilişkilendirilmeli.

Fen dersleri deney ve uygulama ağırlıklı yürütülmeli.

Ezbere dayalı öğretim anlayışı terk edilmeli.

Analitik düşünme becerileri tüm derslerin merkezine yerleştirilmeli.

Ölçme ve değerlendirme sistemi öğretim programlarıyla daha uyumlu hâle getirilmeli.

Bölgesel eğitim eşitsizlikleri azaltılmalı.

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri sürekli desteklenmeli.

Öğrencilerin psikolojik iyi oluşu akademik başarı kadar önemsenmeli.

2026 YKS ortalamaları yalnızca kaç net yapıldığını göstermiyor.

Asıl gösterdiği gerçek şu:

Türkçede 20,5; Sosyal Bilimlerde 10,2; Temel Matematikte 6,8; Fen Bilimlerinde 4,3; AYT Matematikte 7; Fizikte 2,7; Kimyada 2,2; Biyolojide 3; Edebiyatta 6,1; Tarih ve Coğrafya testlerinde 2 net civarında kalan ortalamalar, eğitim sistemimizin öğrencileri bilgiye ulaştırabildiğini; ancak o bilgiyi yorumlama, analiz etme ve uygulama becerisine dönüştürmekte yetersiz kaldığını gösteriyor.

Milyonlarca öğrencinin aynı alanlarda benzer güçlükler yaşadığı bir tabloda yalnızca öğrencileri eleştirmek, sorunun özünü görmezden gelmekte.

Artık "Bu yıl sınav zordu." demek yerine şu soruyu sormanın zamanı geldi:

"Çocuklarımızı gerçekten yaşamın ve üniversite eğitiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve düşünme yetkinlikleriyle donatabiliyor muyuz?"

Çünkü eğitimin amacı yalnızca üniversite kazandırmak değil. Eğitim; düşünen, sorgulayan, üreten, bilimsel bakış açısına sahip, problem çözebilen ve değişen dünyaya uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek.

2026 YKS sonuçları, yalnızca öğrencilerin değil; eğitim sistemimizin de karnesi. Bu karneyi doğru okuyabilirsek, geleceğin eğitimini bugünden daha güçlü bir şekilde inşa edebiliriz.

(NÖ)