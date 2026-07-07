Hukuk devleti geçmişle nasıl yüzleşecek?

"Kalıcı barış, yalnızca silahların susmasıyla değil; adaletin konuşmasıyla mümkündür."

Yıllardır Türkiye'nin en önemli toplumsal ve hukuki meselelerinden biri olan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen on binlerce kişinin durumu, bugün yeniden tartışılması gereken bir noktaya geldi. Özellikle örgütle iltisak veya irtibat iddiasıyla kamu görevinden çıkarılan, ancak haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmayan binlerce kamu görevlisinin hukuki statüsü, yeni gelişmeler ışığında daha da önem kazandı.

Son dönemde kamuoyunda dile getirilen barış sürecine ilişkin gelişmeler ve örgütün silahlı faaliyetlerini sona erdirdiğine, kendisini feshettiğine yönelik açıklamalar, doğal olarak şu soruyu gündeme taşıyor:

Ortada artık faaliyet göstermeyen bir örgütle iltisak gerekçesiyle, insanlar kamu hizmetinden uzak tutulmaya devam edecek mi?

Bu soru yalnızca siyasi değil, aynı zamanda hukuki, vicdani ve demokratik bir soru.

KHK ile ihraç edilenlerin önemli bir bölümü hakkında ceza mahkemelerinde beraat kararları verildi, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi veya haklarında hiçbir ceza davası açılmadı. Buna rağmen birçok kişi kamu görevine dönememiş, sosyal güvenlikten çalışma hayatına kadar pek çok alanda ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldı.

Burada dikkat edilmesi gereken temel ilke, ceza sorumluluğunun şahsiliği ve masumiyet karinesi. Hukukun evrensel ilkelerine göre bir kişinin yalnızca iddialar üzerinden, kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olmaksızın sürekli hak kaybına uğraması, hukuk devleti bakımından tartışılması gereken bir durum.

Barış ortamının tesis edilmesi hedefleniyorsa, bunun yalnızca güvenlik politikalarıyla sınırlı kalmaması gerekir. Toplumsal barışın en önemli unsurlarından biri, geçmişte yaşanan mağduriyetlerin adil ve şeffaf biçimde değerlendirilmesi olmalı.

Kamu hizmeti, Anayasa'nın güvence altına aldığı temel haklardan biri olan çalışma hakkıyla da doğrudan ilişkili. Bu nedenle, görevine iade edilmeyen kişilerin durumunun değerlendirilmesi, hukuk devletinin doğal bir gereğidir.

Bugün gelinen noktada, şu sorular kamuoyunda daha yüksek sesle dile getiriliyor:

Haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet bulunmayan KHK'lıların dosyaları yeniden incelenecek mi?

Beraat etmiş veya hakkında takipsizlik kararı verilmiş kişilerin kamu görevine dönüşü için yeni bir hukuki mekanizma oluşturulacak mı?

İdari işlemler, değişen koşullar ışığında yeniden değerlendirilecek mi?

Toplumsal barış sürecinin bir parçası olarak kamu görevinden çıkarılanların durumuna ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak mı?

Bu soruların cevapları, yalnızca KHK ile ihraç edilenleri değil; Türkiye'de hukuk devleti ilkesinin geleceğini de yakından ilgilendiriyor.

Gerçek bir toplumsal uzlaşma, yalnızca geçmişte yaşanan çatışmaların sona ermesiyle değil; hukuki ihtilafların adalet duygusunu güçlendirecek şekilde çözüme kavuşturulmasıyla mümkün. Adalet, intikamın değil hakkaniyetin; hukuk ise duyguların değil kuralların rehberidir.

Devletin güçlü olması, hatalarını gözden geçirebilme cesaretini gösterebilmesiyle de ölçülür. Hukukun üstünlüğü ilkesi, değişen toplumsal ve siyasal koşullar karşısında idari işlemlerin yeniden değerlendirilebilmesine imkân tanır. Böyle bir yaklaşım, hem kamu vicdanını rahatlatacak hem de toplumsal güveni güçlendirecektir.

Barışın konuşulduğu, silahların sustuğu ve çatışma döneminin geride bırakılmasının hedeflendiği bir süreçte, geçmişin olağanüstü koşullarında alınan idari kararların da hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi, toplumsal vicdanın doğal beklentisidir. Bu, ne bir ayrıcalık talebidir ne de hukukun sınırlarını aşan bir beklentidir. Aksine, haklarında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmayan, beraat eden veya yalnızca idari değerlendirmeler nedeniyle kamu görevinden çıkarılan kişilerin durumunun bireysel, objektif ve adil ölçütlerle yeniden ele alınması, hukuk devletinin temel gereklerinden biridir.

Hiç kuşkusuz bu konuda atılacak adımların çerçevesini yasama organının yapacağı düzenlemeler, idarenin uygulamaları ve yargının vereceği kararlar belirleyecek. Ancak değişen koşulların, geçmişte alınan olağanüstü tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesini gerektirebileceği düşüncesi, hukuki olduğu kadar demokratik bir beklentidir.

Toplumsal barış, yalnızca çatışmaların sona ermesiyle değil; adalet duygusunun herkes için yeniden tesis edilmesiyle güçlenir. Devletin büyüklüğü, yalnızca güvenliği sağlamasıyla değil; hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak, değişen şartlar karşısında hak ve adalet dengesini yeniden kurabilme iradesiyle de ölçülür. Çünkü gerçek güç, hukuktan beslenir; gerçek barış ise hiçbir vatandaşın kendisini adaletin dışında hissetmediği bir düzende hayat bulur.

(AÖ/NÖ)