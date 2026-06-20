Hopa’ya Kazım Koyuncu Müzik Okulu çağrısı: Kazım’ın umudunu büyütelim

Sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 21’inci yılında Harbiye’de şarkılarla anıldı. Gecede sanatçının mücadelesi, doğaya ve halklara olan sevgisi bir kez daha hatırlanırken Hopa’da Kazım Koyuncu’nun adını yaşatacak bir müzik okulu kurulması çağrısı vardı.

33 yaşında kansere yenilerek yaşamını yitiren devrimci sanatçı Kazım Koyuncu, aramızdan ayrılışının 21’inci yılında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen özel bir programla anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün ücretsiz düzenlediği “Kazım’a Şarkılar Söylüyoruz” etkinliği yoğun ilgi gördü.

Ücretsiz biletlerin kısa sürede tükendiği gecede yaklaşık 3 saat boyunca Kazım Koyuncu’nun müziği, düşünceleri ve bıraktığı miras sahneye taşındı. Programın sunuculuğunu oyuncular Seda Türkmen ve Berkay Ateş yaptı.

Lazca "Çav bella"

Gecede Şevval Sam, Aydoğan Topal, Niyazi Koyuncu, Erdal Güney, Cahit Berkay, Emrah Karaca, Peradi Ensemble, Selçuk Balcı, İlknur Yakupoğlu, Yasemin Göksu, Erdoğan Emir, Erdal Bayrakoğlu ve Hopa Kent Orkestrası sahne aldı. Kazım Koyuncu’nun Lazca eserleri seslendirilirken, Erdal Bayrakoğlu’nun söylediği Lazca “Çav Bella” izleyicilerden büyük alkış aldı.

Anma gecesinde konuşan Hopa Belediye Başkanı Dr. Utku Cihan, Kazım Koyuncu’nun sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda doğa ve yaşam mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Cihan, “Dağlarımıza, yaylalarımıza zarar verecek projelere karşı onunla birlikte mücadele etmek zorundayız. Derelerimizi satanlara karşı mücadele etmek zorundayız. Onun gibi düşünen gençler, çocuklar yetiştirmek zorundayız. Yeni Kazım’lar yetiştirmek zorundayız” dedi.

Başkan Cihan, Kazım Koyuncu’nun çocukluk yıllarının geçtiği Hopa Pançol’daki okulun müzik okuluna dönüştürülmesi projesinden de bahsetti.

“Bu okul Kazım’ın kendi kamerasından görüntülerinde yer alan, dere kenarında, orman içinde masal gibi bir yerde. Biz bu okulu Kazım Koyuncu Müzik Okulu yapmak istedik. Başvurularımızı yaptık, yazışmalar gerçekleştirdik ancak bugüne kadar sonuç alamadık. Bu projeden vazgeçmeyeceğiz, bunun mücadelesini sürdüreceğiz” dedi.

Hopa’da ayrıca Kazım Koyuncu adına bir kültür merkezi kurulması için de çalışmalar yapıldığını belirten Cihan, projelerin devam edeceğini söyledi.

“Ekrem Başkan’ın da Hopa’ya verdiği sözlerden biri olan bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Bağış kampanyası için de ilerlemek istedik ancak gerekli onayı alamadık. Yine de vazgeçmeyeceğiz. Kazım Koyuncu’nun inadını gençlerde, umudunu çocuklarda görüyoruz” dedi.

Gecede bölgeden gelen sanatçılar ve belediye başkanları da Kazım Koyuncu’nun halkların bir arada yaşama kültürüne dikkat çekti. Borçka Belediyesi’nin Lazca, Hemşince ve Türkçe eserlerle bu mirası yaşatmaya devam ettiği söylendi.

Sanatçı Aydoğan Topal ise anmanın sadece bir müzik gecesi olmadığını belirterek, “Halkların bir arada, kardeşçe yaşama hatırasına söylüyoruz. Birbirimizi anlayabilme umudunu her koşulda yaşatmak istiyoruz” dedi.

"Sevgili Kazım iyi ki bu topraklardan geçtin"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da gecede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesajı okudu. İmamoğlu, "Sevgili Kazım iyi ki bu topraklardan geçtin" diye seslendi.

Sevgili @ecervatoglu Silivri Cezaevi’nden Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okudu. “Teşekkürler Kazım Koyuncu” Teşekkürler Ekrem İmamoğlu 🌺☘️🌺🌿 pic.twitter.com/yKleXw0HV3 — Evrim Kepenek (@kepenekevrimm) June 19, 2026

Kazım Koyuncu’nun sesi, yıllar sonra da Karadeniz’in dağlarında, derelerinde ve gençlerin umutlarında yaşamaya devam ediyor. Teşekkürler Kazım Koyuncu.

"Kötü şeyler gördük. Savaşlar, katliamlar, ölen-öldürülen çocuklar gördük. Kendi dilini, kendi kültürünü, kendisini kaybeden insanlar, topluluklar gördük. Yanan köyler, kentler, ormanlar, hayvanlar gördük. Yoksul insanlar, ağlayan anneler, babalar, her gün bile bile sokaklarda ölüme koşan tinerci çocuklar gördük. Biz de öldük. Ama her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya.” Kazım Koyuncu

(EMK)