bu benim

bu da benimleyim

öyle alıştık ki birbirimize

"acıyı bal eyledik"*

ve "biz" olduk gitgide

her şeye karşın

zamanın su gibi akışında

gülmek için küçük fırsatlar kolladık

geçti aylar

göçtü kuşlar

ve gün günü hırçın k/ovalarken

ayağını sürdü hayat

tik tak

tik tak

tik tak

ve fakat

ulvi tutkular

yerinde yoz saymalar

bir mucize olmazsa

eşlik eder bize

ve ihtimaldir

kıçı kırık bir laflama

iki akıllı övgü

üç serseri kafa sallama

dört bunak kopyala-yapıştır

beş mızmız surat asma

ve sayısız çalıntı şiir

ve ikazlar

ve tecritler

ve dedikodular

atacaktır dikiş edebiyata

ne

ne

ne

ne dedin

suuss

soorma

dahası da var:

fırfırlı dronlar

ve hiroşima aşkıyla yağan bombalar

ve soykırımlar

ve toplu mezarlar

ve utançsız açlık

ve kanlı çocuklar

ve biçare anneler

ve işsiz babalar

ve nice film izleyicileri

ah ne çok acıyorlar

ne çoklar...

- ah ah

vah vah

çok yazık onlara

allahtan bizden uzaklar

allahtan bizden olmayanlar...

beri tarafta

oval masalar

şatafatlı sofralar

protokoller

şik imzalar

el sıkışmalar

poz vermeler

suikastler

tutsak gazete/ci/lerden manşetler

protestolar

b/ilenmiş coplar

tazyikli sular

sabırsız kelepçeler

s/üslü demeçler

t/arafsız küstahlar

iki yüzlüler

cüppeliler

çiyanlar

vesaire

vesaire

...

diye diye

bütün bir sene

oldu dilim lal

işte ben

işte benimleyim

işte biz

"geldik bu güne"**

*,** Hasan Hüseyin Korkmazgil