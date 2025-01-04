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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 4 Ocak 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 4 Ocak 2025 00:00
1 dk Okuma

Geldik bu güne

Heidi Korkmaz

Heidi Korkmaz

Heidi Korkmaz

Görseli Büyüt
Fotoğrafta minimalist bir kompozisyon yer alıyor. Görüntüde yatay bir çizgi şeklindeki yapı, ortasında yuvarlak bir ışık kaynağı veya şekille kesilmiş. Bu ışık kaynağının alt kısmında, aşağıya doğru ince bir çizgi uzanıyor. Ortada, ışık kaynağı ile çizginin birleşim noktasında, insan figürüne benzeyen küçük bir detay bulunuyor. Genel görüntü soyut ve simetrik bir estetik sunuyor, sade bir tasarımda derinlik ve anlam arayan bir sanat çalışması gibi görünüyor.

bu benim
bu da benimleyim
öyle alıştık ki birbirimize
"acıyı bal eyledik"*
ve "biz" olduk gitgide

her şeye karşın
zamanın su gibi akışında
gülmek için küçük fırsatlar kolladık
geçti aylar
göçtü kuşlar
ve gün günü hırçın k/ovalarken
ayağını sürdü hayat
tik tak
tik tak
tik tak

ve fakat
ulvi tutkular
yerinde yoz saymalar
bir mucize olmazsa
eşlik eder bize

ve ihtimaldir
kıçı kırık bir laflama
iki akıllı övgü
üç serseri kafa sallama
dört bunak kopyala-yapıştır
beş mızmız surat asma
ve sayısız çalıntı şiir
ve ikazlar
ve tecritler
ve dedikodular
atacaktır dikiş edebiyata

ne
ne
ne
ne dedin
suuss
soorma

dahası da var:
fırfırlı dronlar
ve hiroşima aşkıyla yağan bombalar
ve soykırımlar
ve toplu mezarlar
ve utançsız açlık
ve kanlı çocuklar
ve biçare anneler
ve işsiz babalar
ve nice film izleyicileri
ah ne çok acıyorlar
ne çoklar...

- ah ah
vah vah
çok yazık onlara
allahtan bizden uzaklar
allahtan bizden olmayanlar...

beri tarafta
oval masalar
şatafatlı sofralar
protokoller
şik imzalar
el sıkışmalar
poz vermeler
suikastler
tutsak gazete/ci/lerden manşetler
protestolar
b/ilenmiş coplar
tazyikli sular
sabırsız kelepçeler
s/üslü demeçler
t/arafsız küstahlar
iki yüzlüler
cüppeliler
çiyanlar
vesaire
vesaire
...
diye diye
bütün bir sene
oldu dilim lal

işte ben
işte benimleyim
işte biz
"geldik bu güne"**

*,** Hasan Hüseyin Korkmazgil

Haber Yeri
İstanbul
Hasan Hüseyin Korkmazgil
Heidi Korkmaz
Heidi Korkmaz
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Stockholm Üniversitesi'nde pedagoji, psikoloji ve drama eğitimi aldı, bir süre amatör olarak tiyatro oynadı. Halen İsveç’te ögretmen olarak çalışıyor. Şiir, öykü ve deneme /inceleme çalışmaları...

Stockholm Üniversitesi'nde pedagoji, psikoloji ve drama eğitimi aldı, bir süre amatör olarak tiyatro oynadı. Halen İsveç’te ögretmen olarak çalışıyor. Şiir, öykü ve deneme /inceleme çalışmaları var. Şiirleri çeşitli kültür ve edebiyat dergi/sitelerinde yayınlanıyor.

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