Puştlar Pazarı

Stockholm Üniversitesi'nde pedagoji, psikoloji ve drama eğitimi aldı, bir süre amatör olarak tiyatro oynadı. Halen İsveç’te ögretmen olarak çalışıyor. Şiir, öykü ve deneme /inceleme çalışmaları...

Stockholm Üniversitesi'nde pedagoji, psikoloji ve drama eğitimi aldı, bir süre amatör olarak tiyatro oynadı. Halen İsveç’te ögretmen olarak çalışıyor. Şiir, öykü ve deneme /inceleme çalışmaları var. Şiirleri çeşitli kültür ve edebiyat dergi/sitelerinde yayınlanıyor.