Bedduanın insan sağlığına etkisi

Memleketimiz bir süredir büyük bir sosyolojik deneyin içinde yaşıyor. Sosyoloji laboratuvarı ortamında aklıma gelen çok iyi bir araştırma projesini derhal TÜBİTAK’a yollayıp epeyce destek alabileceğime inanıyorum.

Gözleme-deneyime dayalı bilimsel çalışmamızın konusu şu: Topluca edilen bedduaların insan sağlığı üzerindeki etkilerinin beddua edenler ve edilenler açısından çok taraflı olarak irdelenmesi.

Araştırmamızda öncelikle belirli bir günü ve geceyi ele alacağız. O gün boyunca havada dalgalar halinde yayıldığı gözle görülür hale gelecek yoğunluktaki toplu beddua seansının sonuçları gözden geçirilecektir. Bu kapsamda radyofrekans bilgileri, meteorolojik tarama sonuçları, havada asılı kalabilen ses izleri gibi unsurlar incelenecek, beddualar türlerine ve içeriklerine göre tasnif edilecektir. Bu ayrıştırmayla bedduanın bölgesel, yöresel, dilsel farklılıkları ile yoğunlaşan ve seyrekleşen bölgeleri ortaya çıkarılacaktır.

Çalışmanın bu bölümü ile eşzamanlı ve kapsamlı bir araştırma ile beddua edenlerin sağlık durumlarına dair bilgi ve belgeler taranacak, adrese dayalı olarak ev ziyaretleri yapılacak, gerekli görülürse bina sakinleri toplu seansa davet edilerek törensel uygulamalarda kişiler gözlemlenecektir. Bu seanslarda kişilerin nabız, tansiyon, terleme, gözlerini kapatıp açma, beyin dalgalarının takibiyle seans başı sonu bilgileri kayıt altına alınarak oluşan büyük veri üzerinde çeşitli veri madenciliği ruhsatları için de başvuru yapılacaktır. Bu başvuru için TÜBİTAK’tan ayrıca destek istenmesi de mümkün olabilecektir.

Sayılan araştırmalarla eşzamanlı olarak beddua edilen kişi ve kişilerle yapılacak yüz yüze görüşmelerde, bedduanın yoğunlaştığı saatlerde yaşanan sağlık sorunlarına odaklanılacaktır. Bu kapsamda yüzde kızarma, kulak çınlaması, göğüs daralması, baş ağrısı, ar damarında zorlanma gibi sorunlar yaşanıp yaşanmadığı belirlenecektir. Beddua edilen kişilerle yapılacak görüşmelerde elde edilen sonuçlar diğer araştırma sonuçlarıyla birlikte ele alınarak bölgesel yoğunlaşmaların sonuca etkisinin olup olmadığı belirlenecektir.

Bedduanın aynı zamanda dini yönü ile kültürel çalışmaların da konusu olduğu göz önüne alınarak bu kapsamda yapılmış benzer araştırma sonuçları da taranacak, beddua edenler ve beddua edilenler bakımından bu alanlardaki sonuçların tarihsel arka planına araştırmada yer verilecektir.

Araştırmamızda benzeri toplu beddua seanslarının yaşandığı dönemler taranacak, özellikle beddua edilenler yönünden kısa ve uzun dönemli sonuçları belirlenip mevcut durumla benzerlik olasılıkları ele alınacaktır. Beddua edilenlerin uzun dönemli sağlık taramaları yapılarak edep ve vicdan bölgelerinde yapısal değişiklikler olup olmadığı, olmuşsa değişikliğin hangi yönde olduğu ortaya konulacaktır.

Bu araştırmamızın sonuçları tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca araştırmaya katılanların izniyle kallavi beddua, etkili beddua etmenin yolları, sonuç alıcı beddua, muhatabı yatakta döndüren beddua, gönül ferahlatan iç sıkıntısı gideren beddua başlıklarında etkileşimli eğitim videoları hazırlanacaktır. Eğitim videolarının içeriklerinin yanında beddua seanslarında kullanılabilen materyallerin temini için bir beddua mağazasının kurulması da hedefler arasındadır. Araştırma, bedduasına sahip çıkan herkesin katılımına açıktır. (ÖE/TY)