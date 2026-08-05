TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 05.08.2026 07:12 5 Tebax 2026 07:12
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.08.2026 07:37 5 Tebax 2026 07:37
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Zarokistan li benda zarokan e

Serlêdanan duh (4ê Tebaxê) dest pê kirin û dê di 11ê Tebaxê de bi dawî bibin. Pêvajoya tomarkirinê ku ji bo zarokên 3-6 salî hatiye veqetandin, dê heta 11ê Tebaxê berdewam bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Zarokistan li benda zarokan e
Fotograf: Ajansa Welat
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Krêş û Mala Nihêrtinê ya Zarokistana Perperîk û Xalxalok û Odeyên Lîstikê yên Zarokistanan ku ji aliyê Şaredariya Peyasa Amedê ve tên birêvebirin, ji bo sala nû ya xwendinê ya 2026-2027an deriyên xwe ji zarokan re vedikin.

Serlêdanan duh (4ê Tebaxê) dest pê kirin û dê di 11ê Tebaxê de bi dawî bibin. Pêvajoya tomarkirinê ku ji bo zarokên 3-6 salî hatiye veqetandin, dê heta 11ê Tebaxê berdewam bike.

Li navendên ku perwerdehiya pêşdibistanê ji bo zarokên 3-6 salî tên dayîn, ji bo pêşketina takekesî ya zarokan gelek derfet tên pêşkêşkirin.

Zarok dê beşdarî atolyeyên şano, muzîk, hunerê û gelek şaxên din bibin da ku pêşketina wan a civakî û çandî zêdetir bibe. Her wiha zarok dê li van navendên lênihêrîna rojane di bin çavdêriya perwerdekarên pispor de bin.

Her weha navendên Zarokistanan dê her roj ji saet 08:00ê heta 17:00ê vekirî bin.

Hûrgiliyên serlêdanê

Serlêdan li ser  malpera fermî ya Şaredariyê bi awayekî online tên kirin. Hûrgiliyên kotayê ji bo Krêş û Mala Nihêrtinê ya Zarokistana Perperike û Xalxalokê 50 kesên esasî û 50 kes jî yedek in. Ji bo Odeyên Lîstikê yên Zarokistanan jî 100 kesên esasî û 100 kes jî yedek in.

11ê Tebaxê roja dawîn e!

Serlêdan duh (4ê Tebaxê) dest pê kirin û dê di 11ê Tebaxê de bi dawî bibin. Dê û bavê zarokan dikarin  bi rêya lînkên li jêr serlêdanên zarokên xwe bikin:

Lînka tomarkirinê ya krêş û mala nihêrtinê ya zarokistana Perperike û Xalxalokê

Lînka tomarkirinê ya odeyên lîstikê yên zarokistanan

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Zarokistan amed Perwerdehiya bi kurdî Zarok
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê