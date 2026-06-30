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YT: Yayın Tarihi: 30.06.2026 10:50 30 Haziran 2026 10:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.06.2026 10:51 30 Haziran 2026 10:51
Okuma Okuma:  2 dakika

Sokaktaki köpekleri ‘yeterince’ toplamadıkları için üç belediye başkanı hakkında işlem

İçişleri Bakanlığı, CHP’li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, AKP’li Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı ve DEM Parti’li Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında soruşturma izni verdiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sokaktaki köpekleri ‘yeterince’ toplamadıkları için üç belediye başkanı hakkında işlem
Fotoğraf: Canva

İçişleri Bakanlığı, sokaktaki hayvanların toplanmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla Muğla’nın Köyceğiz, Erzurum’un Narman ve Urfa’nın Hilvan belediyelerine yönelik incelemelerini tamamladığını duyurdu.

Bakanlık, CHP’li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, AKP’li Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı ve DEM Parti’li Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında soruşturma veya ön inceleme izni verildiğini açıkladı.

Bakanlık, kararına gerekçe olarak Köyceğiz ve Narman’da yaşayan köpeklerin çocuklara zarar verdiği iddia edilen olayları; Hilvan’da ise belediyenin yeterince bakımevi kurmamasını gösterdi.

“Bakanlığımız, kararlılığını titizlikle sürdürecektir”

Açıklamanın devamı şöyle:

Yaşanan bu iki üzücü olay üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; Köyceğiz Belediyesine ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmediği,

Narman Belediyesince sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanların uzun süre toplanmadığı ve bu ihmal sonucunda meydana gelen köpek saldırısında belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiştir. Toplanan bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde; görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilmiştir.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ise belediyenin, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, bu kapsamda gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediği iddiaları üzerine yürütülen incelemeler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında konuya ilişkin araştırma/ön inceleme izni verilmiştir. Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
İçişleri Bakanlığı sokakta yaşayan hayvanlar 5199 sayılı hayvanları koruma yasası Ali Erdoğan Aydemir Adem Kınalı Serhan Paydaş
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