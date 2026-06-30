Sokaktaki köpekleri ‘yeterince’ toplamadıkları için üç belediye başkanı hakkında işlem

İçişleri Bakanlığı, sokaktaki hayvanların toplanmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla Muğla’nın Köyceğiz, Erzurum’un Narman ve Urfa’nın Hilvan belediyelerine yönelik incelemelerini tamamladığını duyurdu.

Bakanlık, CHP’li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, AKP’li Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı ve DEM Parti’li Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında soruşturma veya ön inceleme izni verildiğini açıkladı.

Bakanlık, kararına gerekçe olarak Köyceğiz ve Narman’da yaşayan köpeklerin çocuklara zarar verdiği iddia edilen olayları; Hilvan’da ise belediyenin yeterince bakımevi kurmamasını gösterdi.

Açıklamanın devamı şöyle:

Yaşanan bu iki üzücü olay üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; Köyceğiz Belediyesine ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmediği,

Narman Belediyesince sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanların uzun süre toplanmadığı ve bu ihmal sonucunda meydana gelen köpek saldırısında belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiştir. Toplanan bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde; görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilmiştir.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ise belediyenin, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, bu kapsamda gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediği iddiaları üzerine yürütülen incelemeler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında konuya ilişkin araştırma/ön inceleme izni verilmiştir. Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir.