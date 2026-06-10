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YT: Yayın Tarihi: 10.06.2026 14:40 10 Haziran 2026 14:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.06.2026 14:42 10 Haziran 2026 14:42
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Yazar Burhan Sönmez, Hemingway Ödülü’nü kazandı

Sönmez, ödülünü başta Cumartesi Anneleri/İnsanları olmak üzere, özgürlük ve barış yolunda mücadele edenlere adadığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yazar Burhan Sönmez, Hemingway Ödülü’nü kazandı

Hemingway Ödülü jürisinin İtalya’da yaptığı açıklamada, Burhan Sönmez’in Çağımızın Tanığı olarak ödüle değer görüldüğü belirtildi.

Uluslararası ödülün geçmişi, ABD’li yazar Ernest Hemingway’in İtalya’nın Lignano Sabbiadoro kentine yaptığı bir ziyarete dayanıyor. Hemingway burada şehrin planını tasarlayan mimar Marcello D’Olivo ile arkadaş olduğunda, D’Olivo, Hemingway’in haritada bir yer seçmesini istedi ve seçtiği yerin ona ait olacağını söyledi. Seçilen yer, daha sonra Hemingway Parkı olarak düzenlendi. Hemingway Ödülü o mirasın bir devamı olarak 1984 yılında başlatıldı.

Edebiyat, Düşünce Serüveni, Fotoğraf ve Çağımızın Tanığı başlıklarında verilen ödülü daha önce kazananlar arasında Slavoj Zizek, Zygmunt Bauman, Richard Sennett, David Grossman, Zadie Smith ve Annie Ernaux gibi düşünürler ve yazarlar yer alıyor.

Sönmez, ödül töreninin yapılacağı 27 Haziran tarihinde İtalya’nın Lignano Sabbiadoro kentine giderek “Çağımızın tanığı olmanın anlamı” üzerine bir konuşma yapacak.

Ödülün açıklanmasından sonra bir açıklama yapan Burhan Sönmez, “Bu ödülü başta Cumartesi Anneleri olmak üzere, özgürlük ve barış yolunda mücadele edenlere” adadığını söyledi.

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Burhan Sönmez hakkında 

PEN International’ın uluslararası başkanı ve Cambridge Üniversitesi’nin akademi üyesi. 

Romanları 48 dile çevrildi ve Vaclav Havel Ödülü, EBRD Edebiyat Ödülü ve Orhan Kemal Roman Armağanı gibi ödüllere değer görüldü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra bir süre avukatlık yaptı, ardından siyasi nedenlerle İngiltere’ye gitmek zorunda kaldı. 

Cenevre Uluslararası Film Festivali, Inge Feltrinelli Ödülü ve Hrant Dink Ödülü dahil olmak üzere çeşitli programların jüri üyeliğini yapan Sönmez, La Repubblica, Der Spiegel ve The Guardian gibi basın organlarına yazılar yazdı. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) edebiyat üzerine dersler verdi. 

William Blake’in Cennet ile Cehennemin Evliliği adlı şiir kitabını Türkçeye çevirdi. Türkçe beş roman yazdıktan sonra Franz K. Âşıkları romanı ile anadili Kürtçede yazmaya başladı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
burhan sönmez Hemingway Ödülü Ernest Hemingway Franz K. Âşıkları
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