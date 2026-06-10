Yazar Burhan Sönmez, Hemingway Ödülü’nü kazandı

Hemingway Ödülü jürisinin İtalya’da yaptığı açıklamada, Burhan Sönmez’in Çağımızın Tanığı olarak ödüle değer görüldüğü belirtildi.

Uluslararası ödülün geçmişi, ABD’li yazar Ernest Hemingway ’in İtalya’nın Lignano Sabbiadoro kentine yaptığı bir ziyarete dayanıyor. Hemingway burada şehrin planını tasarlayan mimar Marcello D’Olivo ile arkadaş olduğunda, D’Olivo, Hemingway’in haritada bir yer seçmesini istedi ve seçtiği yerin ona ait olacağını söyledi. Seçilen yer, daha sonra Hemingway Parkı olarak düzenlendi. Hemingway Ödülü o mirasın bir devamı olarak 1984 yılında başlatıldı.

Edebiyat, Düşünce Serüveni, Fotoğraf ve Çağımızın Tanığı başlıklarında verilen ödülü daha önce kazananlar arasında Slavoj Zizek, Zygmunt Bauman, Richard Sennett, David Grossman, Zadie Smith ve Annie Ernaux gibi düşünürler ve yazarlar yer alıyor.

Sönmez, ödül töreninin yapılacağı 27 Haziran tarihinde İtalya’nın Lignano Sabbiadoro kentine giderek “Çağımızın tanığı olmanın anlamı” üzerine bir konuşma yapacak.

Ödülün açıklanmasından sonra bir açıklama yapan Burhan Sönmez, “Bu ödülü başta Cumartesi Anneleri olmak üzere, özgürlük ve barış yolunda mücadele edenlere” adadığını söyledi.

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