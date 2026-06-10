Yazar Burhan Sönmez, Hemingway Ödülü’nü kazandı
Hemingway Ödülü jürisinin İtalya’da yaptığı açıklamada, Burhan Sönmez’in Çağımızın Tanığı olarak ödüle değer görüldüğü belirtildi.
Edebiyat, Düşünce Serüveni, Fotoğraf ve Çağımızın Tanığı başlıklarında verilen ödülü daha önce kazananlar arasında Slavoj Zizek, Zygmunt Bauman, Richard Sennett, David Grossman, Zadie Smith ve Annie Ernaux gibi düşünürler ve yazarlar yer alıyor.
Sönmez, ödül töreninin yapılacağı 27 Haziran tarihinde İtalya’nın Lignano Sabbiadoro kentine giderek “Çağımızın tanığı olmanın anlamı” üzerine bir konuşma yapacak.
Ödülün açıklanmasından sonra bir açıklama yapan Burhan Sönmez, “Bu ödülü başta Cumartesi Anneleri olmak üzere, özgürlük ve barış yolunda mücadele edenlere” adadığını söyledi.
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Burhan Sönmez hakkında
PEN International’ın uluslararası başkanı ve Cambridge Üniversitesi’nin akademi üyesi.
Romanları 48 dile çevrildi ve Vaclav Havel Ödülü, EBRD Edebiyat Ödülü ve Orhan Kemal Roman Armağanı gibi ödüllere değer görüldü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra bir süre avukatlık yaptı, ardından siyasi nedenlerle İngiltere’ye gitmek zorunda kaldı.
Cenevre Uluslararası Film Festivali, Inge Feltrinelli Ödülü ve Hrant Dink Ödülü dahil olmak üzere çeşitli programların jüri üyeliğini yapan Sönmez, La Repubblica, Der Spiegel ve The Guardian gibi basın organlarına yazılar yazdı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) edebiyat üzerine dersler verdi.
William Blake’in Cennet ile Cehennemin Evliliği adlı şiir kitabını Türkçeye çevirdi. Türkçe beş roman yazdıktan sonra Franz K. Âşıkları romanı ile anadili Kürtçede yazmaya başladı. (TY)