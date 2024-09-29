Yaşam hakkı savunucularından "katliam yasasına" karşı miting

Hayvanlara yönelik şiddetin yeni olmadığı vurgulayan Çamlıdağ, “AKP’nin 23 yıllık iktidarı boyunca, “hayvana yönelik şiddet” herhangi bir yasada suç olarak düzenlenmedi, sadece idari yaptırımı olan bir kabahat olarak sayıldı. Hak savunucularının suç olarak tanımlanması için mücadele ettiği fiiller; hayvanlara yönelik şiddet, cinayet, işkence ve tecavüz cezasız kaldı. AKP’nin genel cezasızlık politikasının bir görünümü olan bu anlayış, yapılan son değişikliklerle bir katliam yasası haline gelmiş sözde “hayvanları koruma kanunu” ile en vahşi haline bürünmüştür” diye konuştu.