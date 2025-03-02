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Yayın Tarihi: 2 Mart 2025 16:31
 ~ Son Güncelleme: 2 Mart 2025 16:41
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Yaşatacağız Platformu'ndan AYM'ye: Katliam yasasını iptal et hayvanları yaşat

"AYM’nin 200 gündür başvuruyu görüşmemesi ve dolayısıyla yasayı iptal etmemesi , ülkenin birçok şehrinden toplu katliam haberleri gelmesine neden oluyor."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yaşatacağız Platformu'ndan AYM'ye: Katliam yasasını iptal et hayvanları yaşat

Yaşatacağız! Platformu, ‘katliam yasası’na karşı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan başvurunun 200. gününde Beşiktaş İskele Meydanı’ydı.

Burada kalabalık bir grupla açıklama yapan platform AYM’nin 200 gündür katliamlara sessiz kaldığını belirtti.

Açıklamada konuşan Sevcan Çamlıdağ “AYM’nin 200 gündür başvuruyu görüşmemesi ve dolayısıyla yasayı iptal etmemesi sonucunda, ülkenin birçok şehrinden insanın kanını donduran toplu katliam haberleri hız kesmeden gelmeye devam ediyor” dedi.

Şiddetin yasal bir düzen haline getirildiğini savunan Çamlıdağ uygulamayla toplum içinde beklenmedik düzeyde şiddet eylemlerinin baş gösterdiğini kaydetti. Ümraniye, İğneada, Osmaniye, Erzincan, Gebze, Düzce, Mamak ve Silivri örneklerini verdi.

“Gerek belediyelerin personelleri gerekse yasadan cesaret alan insanlar hayvanlara eziyet ederek öldürüyor” dedi ve ekledi:

“Köpekler ve kediler poşetlere konularak, sokaklarda sürüklenerek, zehirlenerek veya Erzincan’da olduğu gibi henüz canlıyken toprağın altına gömülerek öldürülüyor. Toplumda şiddeti besleyen bu uygulamalar hayvansever insanları da hedef alıyor. Yalnız yaşayan yaşlı bir kadın olan Necla teyze ve onunla birlikte yaşayan hayvanlar; Necla teyze sadece hayvanları koruduğu için evinde yangın çıkarıldığına dair kuvvetli şüphelerle 81 yaşında yanarak can verdi.

Biliyoruz ki yaratılan korku ve şiddet ortamına rağmen halkın yüzde 85’i yasayı reddediyor. Yasa diye uygulanan katliam meşru değildir. İlk gün söylediğimizi bugün daha güçlü ve daha kalabalık bir şekilde haykırıyoruz: AYM yasayı iptal et hayvanları yaşat."

(HA)

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