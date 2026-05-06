BİANET'E GELENLER - MAYIS 2026
Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan 10 kitap çocuklarla buluştu
Yapı Kredi Yayınları'ndan (YKY) bianet'e gelen 10 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.
Çocukla ruh hizasında konuşmak ne demek?
Bu kitap herkesi çok güldürecek! Çocuklar kitabın sayfalarındaki çarkları döndürüp robotu beslerken çok eğlenecek!
Nasıl mı? Pekâlâ işte bu senin robotun!
LÜTFEN BU ROBOTA ÇOK İYİ BAK!
Bu robot çok aç, karnını iyice doyurman lazım!
Peki robotlar ne mi yer?
Çarkı döndür, beraber keşfedelim!
İyi şanslar!
Çizgisiz bir zebrayı kim ciddiye alır ki? diye düşünüyordu Zebra Baba.
Zebra Baba çok endişeliydi. Çünkü günden güne siyah çizgileri yok oluyordu. Çizgisiz kalırsa onu kim ciddiye alırdı ki? Rahatsızlığına çeşitli çareler arayan Zebra Baba bunun bir hastalık değil, basit bir cilt kusuru olduğunu öğrendi. Yine de huzursuzluğundan kurtulamıyordu.
Başkalarının rahatsızlıklarını öğrenmek acaba onun hayatını değiştirecek miydi?
Gürcü yazar ve çizer Sophie Kirtadze’nin yazıp resimlediği Zebra Baba’nın Kayıp Çizgileri ni Hazel Bilgen çevirdi.
İyi atıştı doğrusu!
Mimo kumda kırmızı bir top bulur ve deniz kenarında eğlence başlar!
Plajdakiler arkadaş olur, arkadaşlar top oynamaya koyulur.
Sonra birden biri topu hızla denize fırlatır.
Denize doğru uçan topu geri getiren bir denizkaplumbağası mıdır?
Dilşah Özdinç’in yazdığı bu kıpır kıpır hikâyeyi Ece Zeber resimledi.
Çocuklara yaşam hakkını anlatan bir köpek: Şans
Ay’a Okul Gezisi ve Okyanusa Okul Gezisi kitaplarından hatırlayacağınız meraklı öğrenciler yeni bir okul gezisine hazır! Herkes çok özel yanmaz tulumlarını giydi ve volkanik adaya doğru yola koyuldu bile. Çocuklar bu kez bir yanardağ keşfedecekler. Sürprizlerle dolu bu harika hikâyenin bir parçası olmaya ne dersiniz?
John Hare’in muhteşem hayal gücüyle resimlediği Volkanik Adaya Okul Gezisi kitabı sadece resimlerle anlatılan harika bir sessiz kitap.
Hiç daha önce KÖTÜ BİR HAFTA geçirdiğin oldu mu?
Justin Chase geçirdi, İşte bu da kanıtı!
PAZARTESİ gerçekten berbattı, SALI patladı ama şimdi…günlerden … ÇARŞAMBA!
Justin’in kedisi hâlâ gizemli bir şekilde kayıp. İstemeden de olsa bir internet fenomenine dönüşmüş durumda. Ve tam da şu anda, en sinir bozucu baş düşmanıyla birlikte yürek hoplatan, tüyler ürperten, ağızları açık bırakan, ciddi anlamda şoke edici bir S.O.S. durumunda mahsur kalmışken etrafında köpekbalıkları dönüyor!
Hiç daha önce KÖTÜ BİR HAFTA geçirdiğin oldu mu?
Justin Chase geçirdi,
İşte bu da kanıtı!
PAZARTESİ utanç vericiydi,
SALI kargaşayla geçti,
ÇARŞAMBA çılgıncaydı ve şimdi de günlerden… PERŞEMBE!
Justin’in hiçbir şekilde istenmeyen şöhreti, en utanç verici anlarının bütün dünyada yayımlanmasına neden oluyor. Ancak bir kimlik karışıklığı ve bir de kaçırılma meselesi talihsiz kahramanımızın sınırlarını gerçekten de zorlayacak!
Ladino deyişleri çocuklarla buluştu
Kitabımız Börtü Böcek, Okuyun hep çoluk çocuk. İçinizden bazıları “Böcekleri anladık da, Börtü ne?” diye soracak.
Çünkü böcek sayılmayan Bazı minik canlılar var. Yalvardılar, kıramadım, Onları da ağırladım, Börtü dediklerim onlar.
Dönüştüren, dengeleyen, öğreten, doğanın ve yaşamın ayrılmaz birer parçası olan böcekler…Nazmi Ağıl’ın yazdığı bu zevkli, neşeli, düşündüren ve merak uyandıran şiirler Gizem Gözde Uçar’ın resimleriyle canlanıyor.
Üç, iki, bir!
Küçük bir tardigradın büyük yolculuğu… İşte karşınızda Yavaş Adım! Göremediniz mi yoksa? Yaklaşın yaklaşın…
Bilim insanları onu çok önemli bir uzay araştırması için seçti. Tardigradlar çok güçlüdür, en zor koşullara kahramanca dayanırlar. Yavaş Adım Güneş Sistemi’ni baştan sona gezecek, gezegenlerin her birini ziyaret edecek.
Gelin uzayın derinliklerine yol alalım, Yavaş Adım’ın yolculuğuna biz de katılalım!
Telekli Sincap’ın maceraları devam ediyor…
Telekli Sincap yuvasında dinlenirken “Postaaa!” diye bir ses duyar. Postacı Güvercin, Telekli’ye uzak bir akrabasından kısacık bir mektup getirmiştir. Telekli mektuba çok şaşırır çünkü böyle bir akrabası ya da tanıdığı yoktur.
Kunduz’a Ördek’e ve başkalarına da aynı mektuptan geldiğini görünce orman sakinleri birilerinin onları kandırdığından şüphelenirler.
Peki mektupları yazan kim olabilir?
Willow babasıyla birlikte yepyeni bir hayata başlar. Halasından miras kalan bir orman, orman kenarında bir ev, yeni bir okul, yeni arkadaşlar…
Tam uyum sağlamaya çalışırken ona miras kalan tek şeyin ev olmadığını, çok sıra dışı bambaşka bir yeteneğini de halasından aldığını keşfeder: Büyü yapma yeteneği.
İçindeki hayvanlarla, bitkilerle kısa zamanda bağlandığı ormanını yok edip yerine inşaat yapmak isteyen adamlardan nasıl kurtulacaktır? Kendisi gibi cadılık yeteneği olan üç kız daha bulması gerekmektedir. Sınıf arkadaşlarının arasında olabilir mi acaba onlar?