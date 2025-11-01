ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
bianet
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2025 00:00
3 dk Okuma

BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI

Çocuklara yaşam hakkını anlatan bir köpek: Şans

BİA Çocuk Kitaplığı bu hafta “yaşam süresi bitmiş” bir köpeğin Şans’ın ağzından çocuklara Evrensel Hayvan Hakları Bildirgesini anlatan “Yaşamak benim de hakkım” kitabını ele alıyor.

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Görseli Büyüt
Çocuklara yaşam hakkını anlatan bir köpek: Şans

Bundan yaklaşık 4 yıl önce henüz üç yaşında olan bir çocuğun ‘ölüm’ kavramıyla ilk tanışmasına şahitlik etmiştim. Gittiği kreşte arkadaşından ilk defa duyduğu bu kavram onu son derece tedirgin etmişti. Hatta öyle ki ne olduğunu yeni öğrendiği ve başa çıkamadığı bu kavram onu duygusal bir krize sürüklemişti.

Sonra bu durumu ona pedagojik yöntemlerle anlatmaya çalıştılar elbette. Onunla birlikte bu süreçten öğrendiğim cümlelerden biri şu oldu: “Yaşam süresi bitti”

Bana hayatta daha önce düşünmediğim şeyleri fark ettiren bu çocuk ile Peynir’i (kedi) seviyorduk dönüp dedi ki: “Yaşam süresi diye bir şey varmış bitiyormuş ama onu çok seviyorum bizimleyken istediği kadar oyun oynasın mutlu olsun istiyorum”

O gün yaşam hakkının ve ölümün aynı kavramda birleştiği bir yerle tanıştığımı hissetmiştim. Bir çocuğun bir hayvanla kurduğu bu muazzam empatik ilişki garip bir his yaratmıştı. Bu hafta size o günlerden seslenen bir kitap öneriyorum.

Yaşamak benim de hakkım-Gönül Ekici (Resimleyen Berna Yangın) (Sayfa 24) (+4 yaş)

Önce Şans ile tanışıyoruz

BİA Çocuk Kitaplığı bu hafta evlerinize, düşlerinize Zizi Çocuk Yayınları'ndan çıkan Gönül Ekici’nin hazırladığı Berna Yangın’ın resimlediği “Yaşamak benim de hakkım” kitabıyla konuk oluyor.

17 Haziran 2012’de doğan siyah beyaz bir köpek Şans’ın ağzından “Çocuklar için Evrensel Hayvan Hakları Bildirgesi” anlatısı okuduğumuz bu kitap bir yaşam hakkı hikayesi.

Önce sizi kısaca Şans ile tanıştırayım. Henüz bebekken barınağa terk edilen Şans orada bulunan çalışanlar tarafından defalarca şiddete maruz bırakılmış. Hem omurgası kırılan hem de görme yetisini kaybeden Şans bir süre sonra çizer Berna Yangın tarafından sahiplenildi ve 10 yaşında vefat edene kadar da birlikte yaşadılar.

15 Ekim 1978’de UNESCO Merkezinde ilan edilen Evrensel Hayvan Hakları Bildirgesi’nden yola çıkarak hikayeleştirilen bu kitap hem Şans’ın anısını yaşatmak hem de tüm hayvanların yaşam hakkını savunmak, çocuklara bunları uygun bir dille anlatabilmek için yazılmış.

Kitabın içinden Berna Yangın'a ait bir çizim

Çocuklar için bir yaşam hakkı hikayesi

Kitabın ilk sayfalarından itibaren Şans, çocuklara seslenerek tüm canlıların eşit doğduğunu, hayvanların da korku, endişe, sevinç, heyecan gibi duygulara sahip olduğunu, bir hayvan ile yaşamanın sorumluluk almayı da gerektirdiğini, hayvanların deneylerde bir nesne gibi kullanılmaması gerektiğini anlatıyor.

“Bakım vermenin, özen göstermenin, hoyrat davranmamanın ne denli önemli meseleler olduğunu 24 sayfada keşke yetişkinlere de anlatabilseydik” dedirten bu kitap yalın anlatımı ile çocukların kafasındaki soru işaretlerini de gidermeye yardımcı oluyor. Öyle ki Şans yaşam hakkı vurgusu yaparken “yaşam süresi bittikten” sonra da hayvanların bedenlerine saygı gösterilmesi gerektiğini anlatıyor.

Kitabın sonunda Şans’ın hayat hikayesinin yanı sıra sadeleştirilmiş bir dil ile Evrensel Hayvan Hakları Bildirgesi maddeleri yer alıyor.

Kendinize ait her duyguyu kucakladığınız, içinizdeki ve yörenizdeki tüm çocuklara nefes olabildiğiniz bir okuma olması dileğiyle.

(NÖ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
bianet çocuk kitaplığı bianet çocuk odaklı habercilik bia çocuk kitaplığı şans şanslı
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo'yu çok seviyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
"Çocuğun 'hayır'larını şımarıklık olarak değerlendirmek en yaygın hak ihlalidir"
30 Ekim 2025
"Çocuğun 'hayır'larını şımarıklık olarak değerlendirmek en yaygın hak ihlalidir"
Kürtçe halay videosu paylaşan öğrenci tutuklandı
28 Ekim 2025
Kürtçe halay videosu paylaşan öğrenci tutuklandı
“İklim krizi, aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir”
28 Ekim 2025
“İklim krizi, aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir”
Çocuk odaklı bir podcast: Zarocast
23 Ekim 2025
Çocuk odaklı bir podcast: Zarocast
"1 yetişkin işçiye 30 bin TL vermek yerine 2 çocuk işçi çalıştırıyorlar"
23 Ekim 2025
"1 yetişkin işçiye 30 bin TL vermek yerine 2 çocuk işçi çalıştırıyorlar"
Sayfa Başına Git