İki küçük canavar seni kendine davet ediyor, uğramaz mısın?

“Küçük canavar Pickle yeni bir eve taşınıyor ve yeni bir okula başlayacak, bu da karnında garip bir huzursuzluk hissi yaratıyor”

Yazar ve illüstratör Emily Snape’in yazıp resimlediği Berrak İdiman’ın Türkçeleştirdiği Literatür Yayınlarının düzenlemesinden geçen “Küçük Canavarın Özgüven Rehberi” ve “Küçük Canavarın Bilinçli Farkındalık Kılavuzu” isimli iki kitap ile BİA Çocuk Kitaplığımızı yeşillendiriyoruz.

Bu hafta masamda yerini alan bu iki kitap hem 4 yaş üzeri çocuklara hitap ediyor hem de kendimizle ilişki kurmayı unuttuğumuz şu günlerde bizi çok kıymetli bazı kavramlara götürüyor.

“Sevgili okuyucu peki sen kendini nasıl hissediyorsun?”

İlk kitabımız “Küçük Canavarın Bilinçli Farkındalık Kılavuzu” duyguları fark etmenin, öz denetim gibi becerileri geliştirmenin, kaygıyı yönetmek için farkındalığı bir anahtar olarak kullanmanın yollarını işaret ediyor.

Kahramanımız Pickle, “Bilinçli Farkındalık Günlüğünü” sizinle paylaşıyor ve her sayfada yeni bir eylem içindeyken “Kendini nasıl hissettin” sorusu ile karşınıza çıkıyor. Bugün kendimize sormaktan kaçtığımız bu soru dile getirilmemiş her beklentinin yarattığı umutsuzluğun da çözümü gibi duruyor. Bizi biz yapan hislerimizin farkına varmadan, kendimizin kıyısından köşesinden dolaştığımız zamanlarda kahramanımız elimizden tutuyor ve sorular soruyor. Pickle’ın negatif veya pozitif duygularını tanımlayıp, o duygunun çıkmasına müsaade ettiği bu yolculuk tüm çocukları ve yetişkinleri derin bir nefes alıp sakinleşmeye davet ediyor.

“Kendime güvenmek istiyorum ama nasıl?”

Bir diğer kitabımız “Küçük Canavarın Özgüven Rehberi”nin kahramanı Küçük canavar Pip ise bazen çok gergin olabiliyor ve yeni şeyler denemek için gereken güveni kendinde bulamıyor. Ağabeyi Flint’in ve canavar arkadaşlarının yardımıyla Pip özgüvenin ne olduğunu ve nasıl kazanılacağını öğreniyor. Pip’in ulaşılabilir hedefler koyması, hatalarından ders çıkarması ve farklılıkları kucaklaması yolculuğun bizi kendimize getiren kısımları işte!

Sevgili okuyucu sen de arada sırada sana ait olmayan, atanmış kaygıların aklını ruhu ele geçirdiği bir gerginliğe kapılmıyor musun? Kendini sevmeyi öğrenmek, yeni şeyler denemekten korkmamak, hatalardan ders çıkarabilmek için her çocuğun/yetişkinin bir yol göstericiye ihtiyacı olabilir.

Müsaadeniz varsa bu hikayede Pickle gibi Pip de size eşlik etmek istiyor. Kendime güvenmek istiyorum ama nasıl?” sorusu ile sizi ilk sayfalarda sizi bekliyor.

Çocuklar açısından oldukça anlaşılır seviyelerde hazırlanmış bu iki kitap aslında hayatın meşakkatli duygularını düşüncelerini sadeleştirerek empati öğesi ile anlatıyor.

Kendinize ait her duyguyu kucakladığınız, içinizdeki ve yörenizdeki tüm çocuklara nefes olabildiğiniz bir okuma olması dileğiyle.