Venezuela’da, depremlerde hayatını kaybedenler için 7 günlük yas

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük “ulusal yas” ilân edildi.

Ülkede 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı 68 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 295’e yükseldi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin depremler nedeniyle “derin bir acı” içerisinde olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Bugün, sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyor; yaralılar, kayıplar ve afetten etkilenen tüm topluluklar için dualarımızı yükseltiyoruz. Hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu olarak, bugün saat 18.00’dan itibaren geçerli olmak üzere 7 günlük Ulusal Yas ilân edilmesine karar vermiş bulunmaktayım. Bu derin üzüntü anlarında, bu trajediyi yaşayan herkesi kucaklıyor, onların yanında olma ve kendilerini koruma taahhüdümüzü yineliyoruz.”