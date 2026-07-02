Venezuela’da, depremlerde hayatını kaybedenler için 7 günlük yas
Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük “ulusal yas” ilân edildi.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin depremler nedeniyle “derin bir acı” içerisinde olduğunu belirterek şöyle dedi:
“Bugün, sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyor; yaralılar, kayıplar ve afetten etkilenen tüm topluluklar için dualarımızı yükseltiyoruz. Hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu olarak, bugün saat 18.00’dan itibaren geçerli olmak üzere 7 günlük Ulusal Yas ilân edilmesine karar vermiş bulunmaktayım. Bu derin üzüntü anlarında, bu trajediyi yaşayan herkesi kucaklıyor, onların yanında olma ve kendilerini koruma taahhüdümüzü yineliyoruz.”
26 bin Venezuela personeli sahada görev yapıyor
Öte yandan Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yetkililer depremlerin ardından 80 bin 800’den fazla aileye insani yardım ulaştırdı.
Bölgedeki acil durum çalışmaları kapsamında, diğer ülkelerden gelen 3 bin 660 arama-kurtarma görevlisi, 148 özel eğitimli arama-kurtarma köpeği ve 49 teknik araçla desteklenen toplam 26 bin 121 Venezuela personeli sahada görev yapıyor.
Ayrıca, yürütülen arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla 15 bin 467 kişi de gönüllü olarak çalışmalara katılıyor. (TY)