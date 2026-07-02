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YT: Yayın Tarihi: 02.07.2026 08:44 2 Temmuz 2026 08:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.07.2026 10:47 2 Temmuz 2026 10:47
Okuma Okuma:  1 dakika

Venezuela’da, depremlerde hayatını kaybedenler için 7 günlük yas

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez: “Bugün, sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyor; yaralılar, kayıplar ve afetten etkilenen tüm topluluklar için dualarımızı yükseltiyoruz.”

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Venezuela’da, depremlerde hayatını kaybedenler için 7 günlük yas
Depremlerden en çok etkilenen La Guaira kenti, 2 Temmuz 2026, (Fotoğraflar: Anadolu Ajansı)

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük “ulusal yas” ilân edildi.

Ülkede 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı 68 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 295’e yükseldi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin depremler nedeniyle “derin bir acı” içerisinde olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Bugün, sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyor; yaralılar, kayıplar ve afetten etkilenen tüm topluluklar için dualarımızı yükseltiyoruz. Hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu olarak, bugün saat 18.00’dan itibaren geçerli olmak üzere 7 günlük Ulusal Yas ilân edilmesine karar vermiş bulunmaktayım. Bu derin üzüntü anlarında, bu trajediyi yaşayan herkesi kucaklıyor, onların yanında olma ve kendilerini koruma taahhüdümüzü yineliyoruz.”

26 bin Venezuela personeli sahada görev yapıyor

Öte yandan Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yetkililer depremlerin ardından 80 bin 800’den fazla aileye insani yardım ulaştırdı.

Bölgedeki acil durum çalışmaları kapsamında, diğer ülkelerden gelen 3 bin 660 arama-kurtarma görevlisi, 148 özel eğitimli arama-kurtarma köpeği ve 49 teknik araçla desteklenen toplam 26 bin 121 Venezuela personeli sahada görev yapıyor.

Ayrıca, yürütülen arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla 15 bin 467 kişi de gönüllü olarak çalışmalara katılıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Venezuela'da deprem venezuela Deprem ulusal yas Delcy Rodríguez
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