NASA araştırmacılarından Venezuela raporu: 58 bin 870 bina depremden etkilendi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) araştırmacıları, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından işletilen Sentinel-1 uydusunun Venezuela afet bölgesinden 25 Haziran’da elde ettiği güncel radar verilerini analiz etti.

Ülkede 24 Haziran’da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde meydana gelen iki depremde bugüne dek 1719 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 34 kişi ise yaralandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, çalışmada, deprem sonrası çekilen radar görüntüleri, son bir yıla ait 65 farklı referans görüntüsüyle karşılaştırıldı.

Uydu verilerine göre, Venezuela’daki depremlerde 58 bin 870 bina hasar gördü veya yıkıldı.

NASA’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, uydularının bölgedeki çalışmalara doğrudan katkı sağladığına işaret edilerek, “Uydular sahadaki ekiplerin depremin etkilerini değerlendirmelerine ve müdahale çalışmalarını yönlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kritik destek sunmakta, anlık görüntü ve veri akışı sağlamaktadır,” dedi. (TY)