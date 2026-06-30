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YT: Yayın Tarihi: 30.06.2026 17:23 30 Haziran 2026 17:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.06.2026 17:23 30 Haziran 2026 17:23
Okuma Okuma:  1 dakika

NASA araştırmacılarından Venezuela raporu: 58 bin 870 bina depremden etkilendi

Ülkede 24 Haziran’da, 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde meydana gelen iki depremde bugüne dek 1719 kişi hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
NASA araştırmacılarından Venezuela raporu: 58 bin 870 bina depremden etkilendi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) araştırmacıları, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından işletilen Sentinel-1 uydusunun Venezuela afet bölgesinden 25 Haziran’da elde ettiği güncel radar verilerini analiz etti.

Ülkede 24 Haziran’da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde meydana gelen iki depremde bugüne dek 1719 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 34 kişi ise yaralandı. 

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, çalışmada, deprem sonrası çekilen radar görüntüleri, son bir yıla ait 65 farklı referans görüntüsüyle karşılaştırıldı.

Uydu verilerine göre, Venezuela’daki depremlerde 58 bin 870 bina hasar gördü veya yıkıldı.

NASA’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, uydularının bölgedeki çalışmalara doğrudan katkı sağladığına işaret edilerek, “Uydular sahadaki ekiplerin depremin etkilerini değerlendirmelerine ve müdahale çalışmalarını yönlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kritik destek sunmakta, anlık görüntü ve veri akışı sağlamaktadır,” dedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Venezueala NASA Deprem
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