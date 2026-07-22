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YT: Yayın Tarihi: 22.07.2026 09:13 22 Temmuz 2026 09:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.07.2026 09:18 22 Temmuz 2026 09:18
Okuma Okuma:  2 dakika

Venezuela’da deprem sonrası kimlik tespiti için ailelere DNA çağrısı yapıldı

Depremin ardından yakınlarından haber alamayanların kurduğu "Desaparecidos Terremoto Venezuela" (Venezuela Depremi Kayıpları) adlı sivil girişimin internet sitesinde kayıtlı kayıp sayısı 29 bin 500’e ulaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Venezuela’da deprem sonrası kimlik tespiti için ailelere DNA çağrısı yapıldı
Fotoğraf:AA
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Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremin ardından arama-kurtarma ve kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, can kaybının 5 bin 346’ya yükseldiğini açıklarken; makamlar, teşhis edilemeyen cenazeler için ailelerden DNA örneği toplamaya başladı.

AA'nın haberine göre, Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada felaketin bilançosunu güncelledi. Rodriguez, yaşamını yitirenlerin sayısının 68 artarak 5 bin 346’ya, yaralı sayısının ise 16 bin 740’a ulaştığını duyurdu.

Ailelere DNA eşleşme çağrısı

Ülke basınında yer alan haberlere göre Venezuela hükümeti, felakette hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için kritik bir adım attı. Ulusal Adli Tıp ve Bilimler Servisi (Senamecf) ile İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, yakınlarına ulaşamayan aileler göreve çağrıldı.

Depremden en ağır etkilenen La Guaira eyaletinde veya başkent Caracas’taki Bello Monte morgunda yakınlarının olabileceğini düşünen yurttaşlardan, kimlik tespit sürecinin ivme kazanması amacıyla DNA örneği vermeleri istendi.

Resmi makamlar henüz kayıp sayısına ilişkin net bir rakam paylaşmazken, belirsizlik sürüyor. Depremin ardından yakınlarından haber alamayanların kurduğu "Desaparecidos Terremoto Venezuela" (Venezuela Depremi Kayıpları) adlı sivil girişimin internet sitesinde kayıtlı kayıp sayısı 29 bin 500’e ulaştı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Venezuela 24 Haziran'da sadece 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremle sarsılmıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan ilk incelemelerde, çifte felaketin ülkede yarattığı doğrudan fiziksel hasarın maliyetinin 6,7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Deprem venezuela Venezuela'da deprem
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