Venezuela'da 7,2 ve 7,5 şiddetinde ardışık iki deprem meydana geldi

*Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde de yıkımlar yaşandı. Rodriguez olağanüstü hal ilan ederek okulları tatil etti, Simon Bolivar Havalimanı'nı kapattı ve zorunlu olmayan tüm faaliyetleri askıya aldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken 20 artçı sarsıntı kaydedildi. Internet altyapısının çökmesi nedeniyle bazı bölgelerdeki kayıplar henüz tam olarak belirlenemedi.

*Venezuela'da Yaracuy eyaletinde 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre depremler 10 ve 21,9 kilometre derinlikte gerçekleşti. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 32 kişinin öldüğünü, 700'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. La Guaira en çok etkilenen eyalet oldu ve onlarca bina yıkıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu açıkladı.

AA'nın geçtiği habere göre, USGS, ilk olarak 7,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremin ardından yeni bilgiler paylaştı.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldiğini açıkladı.

Venezuela basınında çıkan haberlerde, binaların yıkıldığı bölgelere çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği, bazı kentlerde ise internet altyapısının çökmesi nedeniyle can ve mal kaybının tam olarak bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi.

Depremde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

La Guaria'nın depremden en çok etkilenen eyalet olduğunu kaydeden Rodriguez, "Onlarca bina yıkıldı, Tanrı’nın kurtarmamıza izin verdiği canları kurtarma yönündeki o zorlu görevi yürütüyoruz. La Guaria gerçek bir trajedi ile karşı karşıya ve afet bölgesi oldu" dedi.

Depremlerin ardından OHAL ilan etti

Başkent Caracas'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodriguez, krizle mücadele kapsamında Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki acil durum mekanizmalarının devreye alındığını ve Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını söyledi.

Venezuela’da olağanüstü hal ilan edildi



Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, depremlerin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı



🔴 Rodríguez, şu ana kadar 20 artçı sarsıntının kaydedildiğini, başkent Karakas’ın çeşitli ilçelerinde bazı binaların… pic.twitter.com/asKZnIwGf6 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 25, 2026

Ülkede art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlere değinen Rodriguez, şunları söyledi:

“Peş peşe iki deprem meydana geldi ve şu ana kadar 20 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu, ciddi sonuçlar doğuran bir durum. Caracas'ın çeşitli ilçelerinde binalar çöktü; benzer yıkımlar Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde de yaşandı. Anayasamızda belirtildiği üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz.”

Rodriguez, okulların tatil edildiğini, zorunlu olmayan tüm faaliyetlerin askıya alındığını ve hasar gören yapıların acilen denetlenmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"Önceliğimiz hayat kurtarmaktır, maddi yeniden yapılanma konusunu daha sonra ele alacağız. Şu anda ulusça birlik olma zamanı. Hayat kurtarmak için birlikte hareket etmeli ve bu dayanışmayı korumalıyız."

Venezuela basınında yer alan haberlere göre, başkent Caracas'a 39 kilometre mesafedeki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, altyapısında meydana gelen ağır hasar nedeniyle kapatıldı.

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Venezuela’daki depremi yaşayan Türk vatandaşı, bölgedeki yıkımı AA için görüntüledi👇



▪️ Ailesiyle Venezuela’nın La Guaira kentinde ikamet eden ve 16 yıldır ülkede yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, depremin ardından bölgedeki yıkımı Anadolu Ajansı için görüntüledi



▪️ Eser,… pic.twitter.com/fOTarEJlSy — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 25, 2026

(EMK)