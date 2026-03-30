Uşak Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” soruşturmasında 4 yeni gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ekipler, Uşak’ta sabah saatlerinde 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece Uşak Belediyesi’ne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 17’ye çıktı.

Soruşturma çerçevesinde daha önce Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte 12 kişiyi gözaltına alan ekipler, bu kişileri İstanbul’a götürdü. Güvenlik güçleri, şüphelileri Bayrampaşa Devlet Hastanesi Adli Muayene Polikliniği’ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk etti.

Gözaltı sayısı 17’ye çıktı

Operasyonun devamında ekipler, Uşak’ta S.K, U.K, D.A. ve E.Y. isimli 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Son operasyonla birlikte toplam gözaltı sayısı 17’ye yükseldi.

Yetkililer, Uşak’ta gözaltına alınan 4 kişiyi gün içinde İstanbul’a göndermeyi planlıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, şüphelilerin ifade işlemlerini tamamladıktan sonra onları adliyeye sevk edecek.

