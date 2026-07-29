Uşak Belediyesi'ne yeni soruşturma

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait işletmelerde arama yapıldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilerek maaş ödenen ancak görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım’a ait özel işletmelerde çalışmaya devam ettiği belirlenen 17 kişi olduğu ifade edildi. Soruşturma dosyasında tespit edilen toplam kamu zararının ise 16 milyon 886 bin 240 TL olduğu öğrenildi.

Şirket belgeleri ve dijital materyallere el konuldu

Emniyet güçlerinin Yalım’a ait işletmelerde gerçekleştirdiği aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. Ele geçirilen dokümanlar arasında, belediye bütçesinden maaş alan şüphelilerin özel şirketin maaş listelerinde de yer aldığını gösteren delillerin bulunduğu iddia edildi.

*Soruşturma kapsamında belediye şirketlerinde sigortalı olarak görünen 17 kişinin, gerçekte görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım’a ait özel işletmelerde mesai yaptığı öne sürüldü. Yapılan incelemeler doğrultusunda ortaya çıkan toplam kamu zararının 16 milyon 886 bin 240 TL olduğu açıklanırken, aramalarda el konulan belgeler arasında belediyeden ödeme alan bu isimlerin özel şirketin maaş bordrolarında da yer aldığı iddia edildi.

(EMK)