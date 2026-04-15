YT: Yayın Tarihi: 15.04.2026 09:54 15 Nisan 2026 09:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.04.2026 13:20 15 Nisan 2026 13:20
Okuma Okuma:  2 dakika

Urfa’da liseye silahlı saldırı sonrası öğretmenler iş bırakıyor

Siverek’te bir liseye düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 16 kişi yaralandı. Olayın ardından 8 eğitim sendikası, okul güvenliğinin sağlanmamasına tepki göstererek 15-16 Nisan’da iş bırakma kararı açıkladı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Urfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi’nde okula giren bir kişi rastgele ateş açtı. Olayda 16 kişi yaralanırken okulun eski öğrencisi olduğu belirtilen ve rastgele ateş açan kişi, yaşamına son verdi.

Urfa'da liseye silahlı saldırı: "Okulların güvenliği devletin temel yükümlülüğü"
Urfa'da liseye silahlı saldırı: "Okulların güvenliği devletin temel yükümlülüğü"
14 Nisan 2026

Sendikalardan okul güvenliği tepkisi

Saldırının ardından eğitim sendikaları, okullardaki güvenlik sorunlarına dikkat çekerek iş bırakma kararları aldı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, daha önce okullardaki risklere ilişkin yaptıkları uyarılara rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, okul girişlerinde kadrolu güvenlik görevlisi bulundurulması, yeterli sayıda rehber öğretmen atanması, psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, her okulda revir ve sağlık personeli sağlanması, kadrolu temizlik personeli istihdam edilmesi, kalabalık sınıfların azaltılması ve yeni okul yapılması çağrısında bulundu.

"Güvenlik tedbirleri tek başına yetmez"

Eğitim Sen, Siverek’te yaşanan saldırının yalnızca tekil bir şiddet olayı olmadığını, eğitim sisteminde derinleşen yapısal sorunların bir sonucu olduğunu açıkladı. Sendika, okulların giderek daha güvensiz hale geldiğini belirtirken, toplumsal eşitsizlikler, gençlerin geleceksizleşmesi, dışlanma ve eğitimin kamusal-bilimsel niteliğinin aşınmasının bu tabloyu ağırlaştırdığını vurguladı.

Şiddetin önlenmesi için yalnızca güvenlik tedbirlerinin yeterli olmayacağını belirten sendika, çözümün eşitlikçi, kapsayıcı, kamusal, bilimsel, laik ve anadilinde eğitimi esas alan bir eğitim anlayışının yeniden inşa edilmesinden geçtiğini kaydetti.

Okullarda artan şiddetin çözümü güvenlik değil, rehberlik
Okullarda artan şiddetin çözümü güvenlik değil, rehberlik
17 Mart 2026

Sekiz sendika iş bırakma kararı açıkladı

İş bırakma kararı açıklayan sendikalar şunlar:

  • Hürriyetçi Eğitim Sen (2 gün)
  • Eğitim-İş (2 gün)
  • Anadolu Eğitim Sen (2 gün)
  • Eğitim Gücü Sen (2 gün)
  • Mil Maarif Sen (2 gün)
  • Türk Eğitim Sen (1 gün)
  • Eğitim Bir Sen (1 gün)
  • Eğitim Sen (1 gün)

“Somut adım atılsın” çağrısı

Sendikalar, okul güvenliğinin sağlanması, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin şiddetten korunması için somut önlemlerin hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.

(NÖ)

iş bırakma okulda şiddet milli eğitim bakanlığı eğitim sendikası
ilgili haberler
Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?
Bugün 11:43
/haber/siverekteki-okul-saldirisi-ne-soyluyor-318731
ilgili haberler
Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?
Bugün 11:43
/haber/siverekteki-okul-saldirisi-ne-soyluyor-318731
