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Yayın Tarihi: 25 Kasım 2024 14:26
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2024 14:34
3 dk Okuma

UN Women erkek şiddetine karşı kampanya başlattı: Işık Tut

Bu yıl Birleşmiş Milletler küresel kampanyası ile uyumlu olarak, UN Women Türkiye #IşıkTut kampanyasını başlatıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
UN Women erkek şiddetine karşı kampanya başlattı: Işık Tut

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile başlayıp, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar sürecek 16 Günlük Aktivizm – Kadınlara Yönelik Şiddete Son kampanyasını başlattı.

Bu yıl UN Women Türkiye, küresel kampanya ile uyumlu olarak #IşıkTut sloganıyla farkındalık yaratmayı hedefliyor.

UN Women Türkiye, kadınların hayatın her alanında hissettiği güvensizlik, maruz bırakıldıkları şiddet ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları tedirginliklere “ışık tutmayı” amaçlayan kampanyasıyla, kadına yönelik şiddetin kök nedenlerini sorgulamaya çağırıyor.

Kampanya, kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve kadına yönelik şiddeti önlemek için toplumun tüm kesimlerini harekete geçirmeyi hedefliyor. Ayrıca, kadın ve kız çocuklarının korunmasına yönelik yasa ve mevzuatların önemine dikkat çekerek, şiddetten ve korkudan uzak bir yaşam için toplumsal desteğin gerekliliğini vurguluyor.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, dünya genelinde en yaygın ve en ciddi insan hakları ihlallerinden biri olmaya devam ediyor.

Küresel olarak her 10 dakikada bir kadın, yakın partneri ya da aile üyesi tarafından öldürülüyor. Sadece 2022 yılında, 48.000’den fazla kadın toplumsal cinsiyete dayalı şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Her üç kadından biri yakın partner şiddetine maruz bırakılırken, her on kadından biri siber tacizle karşı karşıya kalıyor.

Türkiye’de son dönemde yaşanan trajik kadın cinayetleri ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kadınların günlük rutinlerinde bile güvenlik kaygısı yaşadığı bir ortamda, acil önlem alınması gerektiğini bir kez daha vurguluyor.

Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası, her yıl 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü’nde başlıyor ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar devam ediyor. Bu kampanya, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması çağrısında bulunuyor.

#IşıkTut Teması hakkında genel bilgi ve gerekçe

Bu yıl Birleşmiş Milletler küresel kampanyası ile uyumlu olarak, UN Women Türkiye #IşıkTut kampanyasını başlatıyor.

Bu kampanya, kadınların hayatın her alanında hissettiği güvensizlik, maruz bırakıldıkları şiddet ve karşılaştıkları günlük tedirgin yaşantılara farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Kampanya, kadınlara yönelik şiddetin kök nedenlerine “ışık tutarak”, hem kadınların güvenliği hem de kadına yönelik şiddet konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve tüm sorumluları harekete geçirmeyi hedefliyor. Kampanya, kadınlar ve kız çocuklarını korumak için gereken yasa ve mevzuatların önemini vurgularken, kadınların şiddet ve korkudan uzak bir yaşam sürebileceği bir toplum yaratmada toplumsal desteğin rolüne dikkat çekiyor.

#IşıkTut Kampanya Mesajları

Kadınlar evde, sokakta, işte, okulda ve dijital dünyada kendilerini güvende hissetmiyor.

Tehditlerden ve şiddetten korunmak için sürekli riskleri değerlendiriyor ve bulundukları ortama göre güvenlik önlemleri alıyorlar.

Oysa güvenlik bir ayrıcalık değil.

Kadınların her gün, her yerde, her koşulda güvende olmaları bir insan hakkı.

Kadınların her gün yaşadığı tedirginlik hissine #IşıkTut

Şiddet korkusu olmadan yaşama hakkına #IşıkTut

Kadınlar için daha güvenli bir dünya ihtiyacına #IşıkTut

Şiddeti tetikleyen ve artıran kalıplaşmış yargılara #IşıkTut

Kadınların yaşamını korumak için etkin uygulanması gereken yasalara #IşıkTut

Güvenliği tehdit eden ve şiddeti pekiştiren eşitsizliklere #IşıkTut

Uygulayıcıların sorumluluklarına #IşıkTut

Uluslararası norm ve sözleşmelere #IşıkTut

Kadınların seslerine ve gerçek yaşantılarına #IşıkTut

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin tarihine #IşıkTut

Kapsayıcı koruma ve destek sistemlerine olan acil ihtiyaca #IşıkTut

Kadınları savunmasız ve korumasız bırakan cezasızlığa #IşıkTut

Erkeklerin, kadınların gerçekliklerinden kopukluğuna #IşıkTut

Kadınların evde, sokakta, iş yerinde, okulda ve siber dünyada yaşadığı güvensizliğe #IşıkTut

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
un women Un women Türkiye 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü
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