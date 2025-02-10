Migros direnişçisi Gülhan Esen’in öldürülmesine ilişkin karar bir kez daha ertelendi

Migros depo direnişçilerinden Gülhan Esen’i öldüren Muhammed T.’nin davası, 7 Şubat Cuma günü Gebze Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İkinci duruşmanın görüldüğü davada karar çıkmadı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki Migros deposunda çalışan Gülhan Esen, 2021’de çalışma koşullarına karşı Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nda (DGD-SEN) örgütlendi.

Sendikaya üye olduktan sonra önce ücretsiz izne çıkarıldı sonra işten atıldı. 120 gün boyunca Şekerpınar Migros direnişinde en ön saflarda mücadele etti.

24 yaşında, 6 aylık evli olan Gülhan Esen, sabah işe gitmek için 16 Mart 2024 sabahı evden ayrıldı. Gülhan Esen'i uzun süredir sistematik olarak taciz eden ve uzaklaştırma kararı verilen Muhammed T., onu öldürdü.

"Karakol herhangi bir işlem yapmadı’’

Gülhan Esen’in eşi Y. Esen; bir önceki duruşmada, olaydan önce gittikleri karakolun kendilerine yardımcı olmadığını söyledi.

Esen’in anlattıklarına göre, düğün için gittikleri Erzurum’da, sanık Muhammed T. Gülhan’a taciz mesajları attı. Şikayet etmek için karakola gittiler. Karakol memurları ise kendilerine ‘’Düğününüz var, böyle şeyleri kafaya takmayın. Geri döndüğünüzde şikayetçi olursunuz’’ diyerek işlem yapmadı.

Duruşma Nisan ayına ertelendi

Ateşli silahla cinayeti işleyen sanık, otopsi raporuna göre "canavar hisle" Gülhan’ın cansız bedenini tekmeledi. Kararın çıkmadığı duruşmada dava, delillerin incelenmesi ve kanaat oluşturulması için Nisan ayına ertelendi.

Avukat Fırat Can Güngör: Sanık iddiaların hiçbirini ispat edememekte

bianet'e konuşan Gülhan Esen’in avukatı Fırat Can Güngör, "Sanık, bütün kadın cinayetleri dosyalarında olduğu gibi yapmış olduğu eylemin tahrik karşılığında gerçekleştiğini iddia ediyor. Ancak duruşmanın en başından bu yana çelişkili beyanlarda bulunmakta ve iddiaların hiçbirini ispat edemiyor" dedi.

"Sanık, dinletmek istediği tanıkları hazır etmedi’’

Sanığın iki tane tanık dinletmek istediğini ancak henüz bu tanıkları mahkemede hazır etmediğini ifade eden avukat Güngör: ‘’Maalesef Türkiye’de bütün yargılamalar için geçerli olan kısa sürede sonuca erişeme sorunu bu dosyada da yaşanmaktadır. Mahkeme kendilerine son kez süre verdi. Gülhan’ın ve sanık Muhammed T.’nin telefonlarında yapılan inceleme sonuçları henüz dosyaya intikal etmedi. Bu deliller toplandıktan sonra karar verilecektir’’ dedi.

"Duruşmaya kadınların çok yoğun bir ilgisi var’’

Duruşmaya kadınların yoğun bir ilgisi olduğunu, Nisan ayında dayanışmanın daha da artacağını söyleyen avukat Güngör: "Nisan ayındaki duruşmada bütün eksikliklerin giderilip sanığın tasarlayarak adam öldürme suçundan cezalandırılması için yeterli kanaat oluşacağını umut ediyorum."

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