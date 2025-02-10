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Yayın Tarihi: 10 Şubat 2025 10:12
 ~ Son Güncelleme: 10 Şubat 2025 10:28
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Migros direnişçisi Gülhan Esen’in öldürülmesine ilişkin karar bir kez daha ertelendi

Esen’in avukatı Fırat Can Güngör, "Sanık, bütün kadın cinayetleri dosyalarında olduğu gibi yapmış olduğu eylemin tahrik karşılığında gerçekleştiğini iddia ediyor" dedi.

Nurullah Kılınç

Nurullah Kılınç

Nurullah Kılınç

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir protesto veya yürüyüş sırasında taşınan pankartlar ve dövizler görülüyor. Önde dikkat çeken yuvarlak dövizde büyük harflerle "ERKEK ŞİDDETİNE SUSMA" ifadesi yer alıyor. Diğer dövizde ise "BİR KİŞİ DAHA EKSİLMEYECEĞİZ" yazısı dikkat çekiyor. Arka planda sis veya duman efekti ile aydınlatılmış bir ortam mevcut. Kalabalığın ellerinde başka pankartlar ve dövizler de bulunuyor. Fotoğraf, toplumsal bir mesaj verme amacı taşıyan bir kadın hakları eylemini yansıtıyor.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Migros depo direnişçilerinden Gülhan Esen’i öldüren Muhammed T.’nin davası, 7 Şubat Cuma günü Gebze Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İkinci duruşmanın görüldüğü davada karar çıkmadı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki Migros deposunda çalışan Gülhan Esen, 2021’de çalışma koşullarına karşı Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nda (DGD-SEN) örgütlendi.

Sendikaya üye olduktan sonra önce ücretsiz izne çıkarıldı sonra işten atıldı. 120 gün boyunca Şekerpınar Migros direnişinde en ön saflarda mücadele etti.

24 yaşında, 6 aylık evli olan Gülhan Esen, sabah işe gitmek için 16 Mart 2024 sabahı evden ayrıldı.  Gülhan Esen'i uzun süredir sistematik olarak taciz eden ve uzaklaştırma kararı verilen Muhammed T., onu öldürdü.

"Karakol herhangi bir işlem yapmadı’’

Gülhan Esen’in eşi Y. Esen; bir önceki duruşmada, olaydan önce gittikleri karakolun kendilerine yardımcı olmadığını söyledi.

Esen’in anlattıklarına göre, düğün için gittikleri Erzurum’da, sanık Muhammed T. Gülhan’a taciz mesajları attı. Şikayet etmek için karakola gittiler. Karakol memurları ise kendilerine ‘’Düğününüz var, böyle şeyleri kafaya takmayın. Geri döndüğünüzde şikayetçi olursunuz’’ diyerek işlem yapmadı.

Duruşma Nisan ayına ertelendi

 Ateşli silahla cinayeti işleyen sanık, otopsi raporuna göre "canavar hisle" Gülhan’ın cansız bedenini tekmeledi. Kararın çıkmadığı duruşmada dava, delillerin incelenmesi ve kanaat oluşturulması için Nisan ayına ertelendi.

Avukat Fırat Can Güngör: Sanık iddiaların hiçbirini ispat edememekte

bianet'e konuşan Gülhan Esen’in avukatı Fırat Can Güngör, "Sanık, bütün kadın cinayetleri dosyalarında olduğu gibi yapmış olduğu eylemin tahrik karşılığında gerçekleştiğini iddia ediyor. Ancak duruşmanın en başından bu yana çelişkili beyanlarda bulunmakta ve iddiaların hiçbirini ispat edemiyor" dedi.

"Sanık, dinletmek istediği tanıkları hazır etmedi’’

 Sanığın iki tane tanık dinletmek istediğini ancak henüz bu tanıkları mahkemede hazır etmediğini ifade eden avukat Güngör: ‘’Maalesef Türkiye’de bütün yargılamalar için geçerli olan kısa sürede sonuca erişeme sorunu bu dosyada da yaşanmaktadır. Mahkeme kendilerine son kez süre verdi. Gülhan’ın ve sanık Muhammed T.’nin telefonlarında yapılan inceleme sonuçları henüz dosyaya intikal etmedi. Bu deliller toplandıktan sonra karar verilecektir’’ dedi.

"Duruşmaya kadınların çok yoğun bir ilgisi var’’

 Duruşmaya kadınların yoğun bir ilgisi olduğunu, Nisan ayında dayanışmanın daha da artacağını söyleyen avukat Güngör: "Nisan ayındaki duruşmada bütün eksikliklerin giderilip sanığın tasarlayarak adam öldürme suçundan cezalandırılması için yeterli kanaat oluşacağını umut ediyorum."

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Nurullah Kılınç
Nurullah Kılınç
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Fenerbahçe Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi, Şubat 2025 bianet stajyeri. Yalova Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümünü yarıda bıraktı. 2023'den beri gençlik mücadelesi içerisinde...

Fenerbahçe Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi, Şubat 2025 bianet stajyeri.

Yalova Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümünü yarıda bıraktı. 2023'den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol alıyor.

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