Prima Facie, 6 Ocak'ta İstanbul’da seyirci ile buluşuyor

Cinsel şiddete karşı “onay kültürü”nü sanat vasıtasıyla yeniden düşündürmeyi amaçlayan Prima Facie oyunu Eksi On Altı Kolektif tarafından sahneye taşınıyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün desteğiyle sahnelenecek “Prima Facie” oyunu, cinsiyetçi yargı sistemine ve toplumsal normları sorguluyor ve cinsel şiddetle mücadelede “onay kültürü”nün önemine dikkat çekiyor.



Gösterimin ardından söyleşi gerçekleştirilecek. Efsun Sertoğlu ve Dr. Ezel Buse Sönmezocak’ın katılacağı bu söyleşi, cinsel şiddetle mücadelede “onay kültürü”nün önemini ve bu kültürün topluma yerleşmesi için neler yapılabileceğini tartışacak.



Suzie Miller’ın kaleme aldığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun Türkçeye çevirdiği ve Hakan Atalay’ın yönettiği oyunda Olcay Yusufoğlu sahne alıyor. Prima Facie, hukuk dünyasında başarılı bir kariyerin zirvesine ulaşan genç bir avukatın, cinsiyetçi yargı sisteminin gerçekleriyle yüzleşmesini merkeze alıyor.

Etkinliğe katılım için insanhaklari.tv web sayfası üzerinden başvuru formu linkine ulaşabilirsiniz.

Etkinliğe katılım 100 kişi ile sınırlı olup; üniversite öğrencileri öncelikli olarak dahil edilecektir. Etkinlik için yer bilgisi ve ücretsiz biletler katılımcılara e-posta/ sms aracılığıyla iletilecek.

Oyun hakkında

“Bugünün kazananı yarının kaybedeni olabilir.”

Tessa kültürlü, genç ve işinde çok iyi bir avukattır. İşçi sınıfı bir aileden gelip, tırnaklarıyla kazıya kazıya “oyunun” zirvesine çıkmıştır. Kovuşturur, çapraz sorgular ve kazanır.. Ancak beklenmedik bir olayla, kendisini bir anda eşikte, hukukun “erkek” gücü, ispat yükü ve ahlaki ayrımlarla boğuşurken bulur. Suzie Miller’ın ödüllü oyunu Prima Facie, seyircileri duygu, mantık ve deneyimlerimizin “oyunun” kurallarıyla çatışıp çelişmesinin merkezine, hukuk sistemine davet ediyor. Yüzyıllar önce inşa edilen “erkek” yasaların artık değişmek zorunda olduğunu bize kendi hikayesi üzerinden anlatıyor.

Not: Oyunumuzda bazı seyircilerimiz için tetikleyici olabilecek unsurlar bulunuyor.

(EMK)