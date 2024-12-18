Feministler 22 Aralık’ta İstanbul'da eyleme çağırıyor

İstanbul’da bir araya gelen feministler, erkek şiddetine karşı yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

“Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler Kampanya Grubu” adıyla bir araya gelen grup, kadın cinayetlerinin patriyarkal düzenle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekerek devleti şiddeti önlemek ve kadınları korumak için sorumluluk almaya çağırdı.

Kadın cinayetleri politiktir

Açıklamada feminist mücadele sayesinde bugün “kadın cinayetleri” kavramının yaygınlaştığı, ancak konunun bağlamından koparılarak ele alındığı belirtildi. Feministler, kadın cinayetlerinin temel nedeninin patriyarka olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“Erkekler, kadınların beden, emek ve kimliklerini kontrol etmek için şiddet uygularlar. Bu, erkeklerin toplumsal ve hukuki düzen tarafından desteklenen iktidarını koruma çabasıdır. Erkek şiddeti, kadınları cezalandırmak ve baskı altında tutmak için bilinçli olarak uygulanır.”

Feministler, devletin şiddeti önleme ve kadınları koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirterek, mahkemelerdeki cinsiyetçi ve kadın düşmanı kararların altını çizdi. “Erkek adalet değil, gerçek adalet” talep ettiklerini belirten grup, kadın cinayetleri davalarını takip ederek mahkeme salonlarındaki erkek egemen yaklaşımları açığa çıkarmaya devam edeceklerini duyurdu.

“Kampanyamız mücadelemizin devamıdır”

Açıklamada, kadın cinayetlerinin, sistematik erkek şiddetinin vardığı en uç nokta olduğu ifade edilerek feministlerin bu gerçeği görünür kılmak için yeniden harekete geçtiği belirtildi:

“Katilleri ve onları koruyan düzeni açığa çıkarmak ve ortadan kaldırmak için mücadele edeceğiz.”

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler Kampanya Grubu, kadın cinayetlerinin sadece bireysel suçlar olmadığını, sistematik bir toplumsal eşitsizlik ve erkek egemenliğinin sonucu olduğunu hatırlatarak mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

Kampanya kapsamında, feministler Galata Köprüsü’nde pankart sallandırma, İstiklal Caddesi ve Kadıköy'de kuşlama eylemleri gerçekleştirdi. Yeni eylem takvimini de açıklayan grup, kadınlara ve dayanışmaya çağrıda bulundu.

Feministler, 22 Aralık Pazar günü saat 15.00’da Beşiktaş Meydanı’ndaki İskele karşısında eylem yapacak.

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(EMK)