ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Aralık 2024 08:12
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2024 10:50
2 dk Okuma

BM: Her 10 dakikada bir kadın hayatını kaybediyor

Sanz Luque, “Kadına yönelik şiddet önlenebilir. Güçlü yasalar ve etkin uygulamalar, şiddeti azaltabilir” diyerek İstanbul Sözleşmesi’nin önemini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, mavi bir arka planın önünde bir ofis masasında oturan bir kadın görülüyor. Kadın, parlak turuncu bir ceket giymiş ve altına siyah bir bluz tercih etmiş. Dikkat çekici altın küpeleri var ve ellerini masanın üzerinde, önündeki bir defterin üzerinde kavuşturmuş. Kadın ciddi bir ifadeyle kameraya bakıyor. Masada, bir dizüstü bilgisayar, bir telefon, bir kırmızı mouse, bir ajanda ve çeşitli dosyalar yer alıyor. Masanın sol tarafında BM bayrağı, sağ tarafında ise küçük bir duvar dekorasyonu göze çarpıyor. Ofis düzeni, resmi bir çalışma ortamını yansıtıyor.

BM Kadınlar Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Belén Sanz Luque, “Her on dakikada bir kadın öldürülüyor” diyerek, kadın cinayetlerinin küresel bir acil sorun olduğunu vurguladı.

Dünya genelinde her gün 140 kadın ve kız çocuğunun partnerleri veya aile üyeleri tarafından hayatını kaybettiğine dikkat çeken Sanz Luque, sadece 2023 yılında 85.000 kadın ve kız çocuğunun kasten öldürüldüğünü ifade etti. Bu rakamların, bireylerin hikayelerinden oluştuğunu hatırlatan Sanz Luque, “Bunlar, toplumlarımızı inşa eden, emek veren annelerimiz, kız kardeşlerimiz ve arkadaşlarımızdır” dedi.

Şiddet döngüsü

Sanz Luque, erkek şiddetinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Toplumsal cinsiyet stereotipleri, zararlı sosyal normlar ve eşitsiz güç ilişkilerinin kadın cinayetlerinin temel nedenleri arasında olduğunu söyleyen Sanz Luque, bu cinayetlerin genellikle fiziksel, psikolojik veya ekonomik şiddetle başlayan bir döngünün sonucu olduğunu ifade etti.

Son bir yıl içinde Avrupa ve Orta Asya’da 24 milyon kadının partner şiddetine maruz kaldığı belirtilirken, Batı Balkanlar, Ukrayna ve Moldova’da kadınların %45’inin cinsel taciz, %60’ının ise psikolojik şiddet yaşadığı açıklandı. Türkiye’de ise 20-24 yaş arasındaki kadınların %15’inin 18 yaşından önce evlendirildiği bildirildi.

Savaş ve doğal afet gibi kriz durumlarında kadınların daha yüksek risk altında olduğuna dikkat çeken Sanz Luque, Ukrayna’da 2024 yılında yaklaşık 2,5 milyon kadının toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Sanz Luque, “Kadına yönelik şiddet önlenebilir. Güçlü yasalar ve etkin uygulamalar, şiddeti azaltabilir” diyerek İstanbul Sözleşmesi’nin önemini vurguladı. Ancak yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını belirten Sanz Luque, etkin koruma ve destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

# Sessizliği Bozmak

BM Kadınlar, 2024 yılında #HearHerStory kampanyası ile kadınların sesini duyurmayı amaçlıyor. Bu kampanya kapsamında hikaye anlatımı, kadın cinayetlerini ve şiddeti önlemek için bir araç olarak kullanılıyor.

Sanz Luque, topluma “Gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakacağımızı düşünmeliyiz” çağrısında bulunarak, kadın cinayetlerini sona erdirmenin sadece bir hedef değil, tutulması gereken bir söz olduğunu belirtti.

Açıklamanın tamamını ve verilerin kaynaklarını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti kadın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü BM KADIN BİRİMİ
ilgili haberler
Marmara Üniversitesi'nden erkek şiddetini protesto eden öğrencilere soruşturma
2 Aralık 2024
/haber/marmara-universitesi-nden-erkek-siddetini-protesto-eden-ogrencilere-sorusturma-302344
UN Women erkek şiddetine karşı kampanya başlattı: Işık Tut
25 Kasım 2024
/haber/un-women-erkek-siddetine-karsi-kampanya-baslatti-isik-tut-302168
İstanbul Sözleşmesi'nin yokluğu bianet erkek şiddeti çetelesine nasıl yansıdı?
25 Kasım 2024
/yazi/istanbul-sozlesmesi-nin-yoklugu-bianet-erkek-siddeti-cetelesine-nasil-yansidi-302143
25 Kasım Kadın Platformu, erkek şiddetine karşı Taksim Tünel’e çağırıyor
20 Kasım 2024
/haber/25-kasim-kadin-platformu-erkek-siddetine-karsi-taksim-tunele-cagiriyor-301976
Kadın Savunma Ağı'ndan erkek şiddetine karşı video: Görüyorum, yanındayım
15 Kasım 2024
/haber/kadin-savunma-agi-ndan-erkek-siddetine-karsi-video-goruyorum-yanindayim-301866
#BENKADINIM, FARKINDAYIM, DEĞİŞİYORUM VE DEĞİŞTİRİYORUM
Demet Evgar BM Kadın Birimi Türkiye’nin ilk iyi niyet elçisi oldu
7 Mart 2022
/haber/demet-evgar-bm-kadin-birimi-turkiye-nin-ilk-iyi-niyet-elcisi-oldu-258716
BM Kadın Birimi’nden yeni proje
16 Haziran 2021
/haber/bm-kadin-birimi-nden-yeni-proje-245783
BM Kadın Birimi'nden Türkiye'deki eşitlik mücadelesine destek
9 Haziran 2021
/haber/bm-kadin-birimi-nden-turkiye-deki-esitlik-mucadelesine-destek-245431
BM Kadın Birimi’niden “Nesiller Boyu Eşitlik"
3 Nisan 2021
/haber/bm-kadin-birimi-niden-nesiller-boyu-esitlik-241836
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Marmara Üniversitesi'nden erkek şiddetini protesto eden öğrencilere soruşturma
2 Aralık 2024
/haber/marmara-universitesi-nden-erkek-siddetini-protesto-eden-ogrencilere-sorusturma-302344
UN Women erkek şiddetine karşı kampanya başlattı: Işık Tut
25 Kasım 2024
/haber/un-women-erkek-siddetine-karsi-kampanya-baslatti-isik-tut-302168
İstanbul Sözleşmesi'nin yokluğu bianet erkek şiddeti çetelesine nasıl yansıdı?
25 Kasım 2024
/yazi/istanbul-sozlesmesi-nin-yoklugu-bianet-erkek-siddeti-cetelesine-nasil-yansidi-302143
25 Kasım Kadın Platformu, erkek şiddetine karşı Taksim Tünel’e çağırıyor
20 Kasım 2024
/haber/25-kasim-kadin-platformu-erkek-siddetine-karsi-taksim-tunele-cagiriyor-301976
Kadın Savunma Ağı'ndan erkek şiddetine karşı video: Görüyorum, yanındayım
15 Kasım 2024
/haber/kadin-savunma-agi-ndan-erkek-siddetine-karsi-video-goruyorum-yanindayim-301866
#BENKADINIM, FARKINDAYIM, DEĞİŞİYORUM VE DEĞİŞTİRİYORUM
Demet Evgar BM Kadın Birimi Türkiye’nin ilk iyi niyet elçisi oldu
7 Mart 2022
/haber/demet-evgar-bm-kadin-birimi-turkiye-nin-ilk-iyi-niyet-elcisi-oldu-258716
BM Kadın Birimi’nden yeni proje
16 Haziran 2021
/haber/bm-kadin-birimi-nden-yeni-proje-245783
BM Kadın Birimi'nden Türkiye'deki eşitlik mücadelesine destek
9 Haziran 2021
/haber/bm-kadin-birimi-nden-turkiye-deki-esitlik-mucadelesine-destek-245431
BM Kadın Birimi’niden “Nesiller Boyu Eşitlik"
3 Nisan 2021
/haber/bm-kadin-birimi-niden-nesiller-boyu-esitlik-241836
Sayfa Başına Git