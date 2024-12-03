BM: Her 10 dakikada bir kadın hayatını kaybediyor

BM Kadınlar Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Belén Sanz Luque, “Her on dakikada bir kadın öldürülüyor” diyerek, kadın cinayetlerinin küresel bir acil sorun olduğunu vurguladı.

Dünya genelinde her gün 140 kadın ve kız çocuğunun partnerleri veya aile üyeleri tarafından hayatını kaybettiğine dikkat çeken Sanz Luque, sadece 2023 yılında 85.000 kadın ve kız çocuğunun kasten öldürüldüğünü ifade etti. Bu rakamların, bireylerin hikayelerinden oluştuğunu hatırlatan Sanz Luque, “Bunlar, toplumlarımızı inşa eden, emek veren annelerimiz, kız kardeşlerimiz ve arkadaşlarımızdır” dedi.

Şiddet döngüsü

Sanz Luque, erkek şiddetinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Toplumsal cinsiyet stereotipleri, zararlı sosyal normlar ve eşitsiz güç ilişkilerinin kadın cinayetlerinin temel nedenleri arasında olduğunu söyleyen Sanz Luque, bu cinayetlerin genellikle fiziksel, psikolojik veya ekonomik şiddetle başlayan bir döngünün sonucu olduğunu ifade etti.

Son bir yıl içinde Avrupa ve Orta Asya’da 24 milyon kadının partner şiddetine maruz kaldığı belirtilirken, Batı Balkanlar, Ukrayna ve Moldova’da kadınların %45’inin cinsel taciz, %60’ının ise psikolojik şiddet yaşadığı açıklandı. Türkiye’de ise 20-24 yaş arasındaki kadınların %15’inin 18 yaşından önce evlendirildiği bildirildi.

Savaş ve doğal afet gibi kriz durumlarında kadınların daha yüksek risk altında olduğuna dikkat çeken Sanz Luque, Ukrayna’da 2024 yılında yaklaşık 2,5 milyon kadının toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Sanz Luque, “Kadına yönelik şiddet önlenebilir. Güçlü yasalar ve etkin uygulamalar, şiddeti azaltabilir” diyerek İstanbul Sözleşmesi’nin önemini vurguladı. Ancak yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını belirten Sanz Luque, etkin koruma ve destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

# Sessizliği Bozmak

BM Kadınlar, 2024 yılında #HearHerStory kampanyası ile kadınların sesini duyurmayı amaçlıyor. Bu kampanya kapsamında hikaye anlatımı, kadın cinayetlerini ve şiddeti önlemek için bir araç olarak kullanılıyor.

Sanz Luque, topluma “Gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakacağımızı düşünmeliyiz” çağrısında bulunarak, kadın cinayetlerini sona erdirmenin sadece bir hedef değil, tutulması gereken bir söz olduğunu belirtti.

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(EMK)