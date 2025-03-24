“Biber gazı kullanımının tamamen yasaklanması gerekiyor”

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 51 kişinin, dün (23 Mart) tutuklanmasına neden olan operasyonlardan sonra yurttaşlar, Türkiye’nin pek çok kentinde sokağa çıktı.

Polis, bazı noktalarda protestoculara sert müdahalelerde bulundu; plastik mermi, biber gazı ve tazyikli su kullandı.

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“Kamu sağlığına yönelik ciddi bir tehdit”

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi İnan Mutlu, biber gazının olası yan etkilerini bianet’e anlattı. Mutlu, sözlerine biber gazının ciddi sağlık sorunlarına yol açan kimyasal bir silah olduğunu söyleyerek başladı.

Solunum yollarında tahrişe, akciğer ödemine ve astım veya KOAH gibi kronik hastalıkları olan kişilerde biber gazı maruziyetinin hayati risklere neden olabileceğini söyleyen Mutlu, “Ayrıca gözlerde kalıcı hasar, cilt yanıkları ve mide-bağırsak sisteminde ciddi reaksiyonlar oluşturabilir,” diye konuştu.

Biber gazını kalp sağlığı açısında da değerlendiren Mutlu, “Kalp sağlığı açısından da sempatik sinir sistemini aşırı uyararak kalp hızını artırır, tansiyonu yükseltir ve damarları daraltabilir,” dedi.

Mutlu, bu etkilerin özellikle koroner arter hastalığı olan kişilerde kalp krizini tetikleyebileceğini, ritim bozukluklarına ve ani kardiyak ölüme yol açabileceğini söyledi.

“Toplumsal olaylarda kullanılan biber gazı, yalnızca bireysel sağlık sorunlarına değil kamu sağlığına yönelik geniş çaplı bir tehdit oluşturmaktadır,” diyen Mutlu, sözlerini “Bu nedenle biber gazı kullanımının tamamen yasaklanması gerekmektedir,” diyerek sonlandırdı.

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