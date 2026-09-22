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YT: Yayın Tarihi: 22.09.2026 09:21 22 Eylül 2026 09:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.09.2026 12:44 22 Eylül 2026 12:44
Okuma Okuma:  3 dakika

GÜNCELLENİYOR

Turgutlu’da lise yakınında silahlı saldırı: 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı

Turgutlu’da lise yakınındaki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı, ikisinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen çocuk ile üç aile üyesi gözaltında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Turgutlu’da lise yakınında silahlı saldırı: 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında bu sabah silahla ateş açıldı.

Manisa Valiliği, olayın saat 07.59 sıralarında meydana geldiğini açıkladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı açıklamada yaralı sayısının 11 olduğunu, iki öğrencinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Gürlek, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığını ve başsavcının koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen çocuğun yakalanarak gözaltına alındığını; anne ve babasının yanı sıra saldırıda kullanılan silahla bağlantısı bulunduğu belirlenen dedesinin de gözaltına alındığını duyurdu. Gürlek, soruşturma kapsamında silahın çocuğun eline nasıl geçtiğinin, silahın muhafaza koşullarının ve anne ile babanın bakım ve gözetim yükümlülüklerinin araştırıldığını belirtti.

Olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddiaların da soruşturulduğunu kaydeden Gürlek, yaralı öğrencilerin durumunun ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, saldırının ardından İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 22 Eylül’de eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin sahada çalışmaya başladığını duyurdu.  

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Manisa'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen saldırıyla ilgili iki Mülkiye Başmüfettişi ve iki Polis Başmüfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

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RTÜK'ten "sorumlu yayıncılık" mesajı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da olayla ilgili yaptığı açıklamada, yayın kuruluşlarına yalnızca yetkili resmi makamların açıklamalarını esas alma ve teyit edilmemiş bilgilere yer vermeme çağrısında bulundu.

RTÜK, olay anına ait şiddet içeren, travmatik veya korkutucu görüntülerin paylaşılmamasını, öğrenci ve ailelerin mahremiyetinin korunmasını istedi.

Açıklamada, "Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği" belirtildi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel saldırının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonda görüşerek bilgi aldı. Özel, İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında bir heyeti de Turgutlu’ya gitmek üzere görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve Uşak Milletvekili Ali Karaoba’yı görevlendirdi.

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Dört gün önce okul güvenliği tedbirleri açıklanmıştı

Manisa Valiliği, 18 Eylül'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı için alınacak güvenlik tedbirlerini duyurmuştu.

Valiliğin açıklamasına göre il genelindeki 507 okulda 531 bahçe görevlisinin çalışması, okulların giriş ve çıkış saatlerinde ise 59 ekipte toplam 118 personelin görev yapması planlanmıştı.

Saldırıdan bir gün önce de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla "Okul Güvenliği" toplantısı yapılmış, 81 ilin valisi toplantıya video konferansla katılmıştı. Toplantıda çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler ele alınmıştı.

Türkiye'de okul güvenliği, nisan ayında Urfa'nın Siverek ilçesi ile Maraş'ta art arda yaşanan silahlı okul saldırılarının ardından yeniden gündeme gelmişti. 

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
okul saldırısı Manisa turgutlu milli eğitim bakanlığı
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