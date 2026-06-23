Tülay Hatimoğulları: İyi niyet beyanlarıyla bu süreç yürütülemez

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi.

Konuşmasının başında Ankara merkezli gözaltılara da değinen Hatimoğulları, NATO Zirvesi öncesi yapılan baskınlarda çok sayıda devrimci ve sosyalist kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Hatimoğulları, Devrimci Parti Eş Genel Başkanı Elif Torun Öneren'in de gözaltına alınanlar arasında olduğunu belirterek, operasyonların demokratik haklara ve siyasal özgürlüklere aykırı olduğunu ifade etti.

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"Çerçeve yasa" çağrısı

NATO yasakları kapsamında yurttaşların demokratik haklarının engellendiğini söyleyen Hatimoğulları, DEM Parti olarak bu karara itiraz ettiklerini ve kararın yürürlükten kaldırılması için dava açtıklarını belirtti.

Demokratik çözüm sürecine ilişkin somut yasal adımların atılması gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, “Bu süreç iyi niyet beyanlarıyla yürütülemez” diyerek, Meclis’in tatile girmesinden önce “çerçeve yasa”nın çıkarılması çağrısında bulundu.

Siyasi tutukluların durumuna ve AİHM kararlarının uygulanmamasına da değinen Hatimoğulları, başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere cezaevindeki siyasetçilerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Asgari ücret ve emekli maaşı için 60 bin lira çağrısı

Ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hatimoğulları, hayat pahalılığı, yoksulluk ve gelir adaletsizliğine dikkat çekti.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılması gerektiğini belirten Hatimoğulları, her ikisinin de 60 bin liraya çıkarılması çağrısı yaptı.

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“Yasaklarla, baskılarla, sansürle LGBTİ+’lar yok olmuyor”

Hatimoğulları, LGBTİ+ haklarına yönelik baskı ve yasaklara da tepki gösterdi. Onur Haftası kapsamında yapılan paylaşımlara ve etkinlik duyurularına erişim engeli getirilmesini eleştiren Hatimoğulları, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde LGBTİ+ hakları konusunda paylaşım yapan, Onur Haftası etkinliklerini duyuran sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Şu bilinsin ki; yasaklarla, baskılarla, sansürle LGBTİ+’lar yok olmuyor, kadınlar da. Mücadele daha da büyüyor. İçinde bulunduğumuz Onur Haftası’nda polis şiddeti korkunç manzaralar yarattı.

Baskıya, sansüre ve nefrete karşı dayanışmayı büyüteceğiz. Düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü yoksa demokrasi de yok demektir.”

(NÖ)