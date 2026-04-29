DW: Dîroka Weşanê: 29.04.2026 16:47 29 Nîsan 2026 16:47
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 29.04.2026 16:49 29 Nîsan 2026 16:49
Xwendin Xwendin:  1 xulek

TUİK: Rêjeya bêkariyê daketiye ji sedî %8,1ê

Rêjeya îstîhdamkirina jinan, ji nîvê rêjeya mêran kêmtir e. Li gorî daneyên TUİKê, di meha Adarê de rêjeya îstîhdamkirina mêran ji sedî 66 e, ya jinan ji sedî 31,5 e.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li gorî îstatîstîkên Saziya Îstatîstîkan ya Tirkiyeyê (TUİK), rêjeya bêkariyê ya meha Adarê li gorî meha borî 0,3 pûan kêm bûye û bûye ji sedî 8,1.

Li gorî encamên Lêkolîna Hêza Kar a Malbatan; di kesên 15 salî û mezintir de, hejmara bêkaran 96 hezar kes kêm bûye û wekî 2 milyon û 873 hezar kes hat hesabkirin. Rêjeya bêkariyê di mêran de ji sedî 6,8, di jinan de jî wekî ji sedî 10,7 hat pêşbînîkirin.

Îstîhdam zêde bû

Hejmara kesên hatine îstîhdamkirin li gorî meha borî 226 hezar kes zêde bûye û derket 32 milyon û 425 hezarî. Rêjeya îstîhdamkirinê di mêran de ji sedî 66, di jinan de jî  ji sedî 31,5 e.

Di hêza kar de jî di heman qonaxê de bi giştî 129 hezar kes zêde bûye û gihîşt 35 milyon û 298 hezarî. Rêjeya beşdariya hêza kar di mêran de ji sedî 70,8 e û di jinan de jî weke ji sedî 35,3 hat tomarkirin.

Bêkariya ciwanan: Ji sedî 15,3 e

Di nava nifûsa ciwanan de (temenê 15-24) rêjeya bêkariyê 0,5 pûan daketiye û bûye ji sedî 15,3 e. Ev rêje di mêrên ciwan de ji sedî 12,8 e û di jinên ciwan de jî wekî ji sedî 20,4 hat pêşbînîkirin.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
TUÎK rêjeya bêkarîyê
