TÜİK’e göre işsizlik yüzde 8,1’e geriledi, atıl işgücü yüzde 31,5’e çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mart 2026 işgücü istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi azaldı ve 2 milyon 873 bin kişi olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam arttı

Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı da 0,3 puan artışla yüzde 48,5 oldu.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66 kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

İşgücü ise aynı dönemde 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bine çıktı. İşgücüne katılma oranı 0,1 puan artışla yüzde 52,8 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 70,8, kadınlarda yüzde 35,3 oldu.

Genç işsizlik yüzde 15,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı martta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,3’e geriledi.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,8, genç kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

Haftalık çalışma süresi azaldı

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi mart ayında bir önceki aya göre 0,8 saat azaldı ve 41,7 saat oldu.

Atıl işgücü yüzde 31,5’e çıktı

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı düşerken, geniş tanımlı işsizliği gösteren atıl işgücü oranı arttı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı mart ayında bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 31,5’e yükseldi.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,0; işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

