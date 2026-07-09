TÜİK, 2026 Dünya Nüfus Günü verilerini açıkladı: Türkiye yaşlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 2026 Dünya Nüfus Günü kapsamında dünya ve Türkiye nüfusuna ilişkin güncel verileri içeren bir infografik hazırladı. Birleşmiş Milletler’in 2025 Dünya Nüfus Beklentileri ile TÜİK’in 2025 yılı verilerine dayanan infografik Türkiye’nin dünya nüfusundaki yerini, çocuk, genç ve yaşlı nüfus oranlarını, doğurganlık hızını ve doğuşta beklenen yaşam süresini karşılaştırmalı olarak ortaya koydu.

Verilere göre, dünya nüfusu 8,2 milyara ulaştı. Türkiye ise yaklaşık 85,7 milyonluk nüfusuyla 194 ülke arasında 18’inci sırada yer aldı ve dünya nüfusunun yüzde 1’ini oluşturdu.

2025’te dünyada çocuk nüfus oranı yüzde 29,3 oldu. Türkiye’de ise çocuk nüfus oranı yüzde 24,8 ile dünya ortalamasının altında kaldı.

Genç nüfus oranında da benzer bir tablo var. Dünya ortalaması yüzde 15,6 iken Türkiye’de genç nüfus oranı yüzde 14,8 olarak kaydedildi.

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Yaşlı nüfus dünya ortalamasının üzerinde

İnfografiğe göre dünyada yaşlı nüfus oranı 2025’te yüzde 10,4. Türkiye’de yaşlı nüfus oranı yüzde 11,1 ile dünya ortalamasının hemen üzerinde.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 36 ile Monako. Monako’yu Japonya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan izliyor.

Kadınlar ve erkekler daha uzun yaşıyor

Türkiye’de kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıl. Bu oran dünya ortalaması olan 76,2 yılın üzerinde.

Erkeklerde de benzer bir fark var. Türkiye’de erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi 75,5 yıl; dünya ortalaması ise 70,9 yıl.

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Doğurganlık hızı dünya ortalamasının altında

Türkiye’nin toplam doğurganlık hızı 2025’te 1,42 çocuk olarak verildi. Dünya ortalaması ise 2,24 çocuk.

Doğurganlığın en yüksek olduğu ülke 5,94 çocukla Nijer. En düşük toplam doğurganlık hızına sahip ülke ise 0,75 çocukla Malta.

Türkiye’de doğurganlık yaşlarında da değişim görülüyor. 2001’de yaşa özel en yüksek doğurganlık hızı 20-24 yaş grubundayken, 2025’te 25-29 yaş grubuna kaydı.

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Kırda doğurganlık daha yüksek

Kent-kır sınıflamasına göre toplam doğurganlık hızı kır olarak sınıflandırılan yerlerde 1,75 çocuk. Orta yoğun kentlerde 1,53, yoğun kentlerde ise 1,33 çocuk.

Veriler, Türkiye’de nüfusun dünya toplamı içindeki payının yüzde 1 olduğunu; çocuk ve genç nüfus oranlarının dünya ortalamasının altında, yaşlı nüfus oranının ise ortalamanın üzerinde seyrettiğini gösteriyor.

(NÖ)