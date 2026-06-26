Türkiye’nin zaman haritası: Uyku ilk, spor son sırada; bakım yükü kadınlarda

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı “Zaman Kullanım Araştırması”, Türkiye’de gündelik hayatın uyku, bakım emeği, çalışma, spor ve medya kullanımı üzerinden nasıl şekillendiğini ortaya koydu. TÜİK’in 26 Haziran 2026’da yayımladığı bültende, gün içinde en fazla zamanın uykuya ayrıldığı belirtildi.

Araştırmaya göre 10 yaş ve üzerindekiler günde ortalama 8 saat 55 dakika uyuyor. Kadınlarda ortalama uyku süresi 9 saat, erkeklerde 8 saat 49 dakika. Hafta içi 8 saat 41 dakika olan uyku süresi hafta sonu 9 saat 28 dakikaya çıkıyor.

Bakım emeğinde cinsiyet farkı

Araştırmanın en çarpıcı verilerinden biri hanehalkı ve aile bakımına ayrılan süredeki eşitsizlik oldu. 15 yaş ve üzerindekiler arasında kadınlar bu faaliyetlere günde ortalama 4 saat 3 dakika, erkekler ise 58 dakika ayırıyor. Çalışan kadınlarda bakım süresi 2 saat 38 dakika, çalışan erkeklerde 47 dakika; çalışmayan kadınlarda 4 saat 33 dakika, çalışmayan erkeklerde 1 saat 17 dakika olarak kaydedildi.

İstihdamla ilgili faaliyetlere ayrılan süre ise erkeklerde daha yüksek. Çalışan erkekler günde ortalama 6 saat, çalışan kadınlar 4 saat 58 dakika istihdamla ilgili faaliyetlere zaman ayırdı.

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Spora ayrılan süre 12 dakika

TÜİK verilerine göre gün içinde en az zaman ayrılan faaliyet spor ve doğa sporları oldu. Türkiye’de 10 yaş ve üzerindekiler spora günde ortalama 12 dakika ayırıyor. Bu süre kadınlarda 9 dakika, erkeklerde 16 dakika. Sporun ardından en az zaman ayrılan faaliyetler 26 dakika ile hobiler ve oyunlar, 37 dakika ile gönüllü işler ve toplantılar oldu.

Son dört haftada yapılan sportif faaliyetlerde ilk sırada yüzde 11,7 ile yürüyüş veya koşu yer aldı. Futbol oynadığını söyleyenlerin oranı 2015’te yüzde 5,2 iken 2025’te yüzde 4,1’e düştü; voleybol oynadığını söyleyenlerin oranı yüzde 0,9’dan yüzde 1,4’e çıktı.

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Gazete ve dergi okuma azalırken sosyal medya arttı

Araştırmaya göre son dört haftada en yaygın eğlence ve kültür faaliyeti yüzde 88,8 ile televizyon izlemek oldu. Bunu yüzde 71,7 ile sosyal medyada vakit geçirmek, yüzde 67,5 ile akraba ziyareti izledi.

Sosyal medyada vakit geçirdiğini söyleyenlerin oranı 2015’te yüzde 33,9 iken 2025’te yüzde 71,7’ye yükseldi. Aynı dönemde gazete, dergi ve benzeri yayınları okuma oranı yüzde 39,4’ten yüzde 20,1’e düştü.

Araştırma, gündelik zamanın yalnızca kişisel tercihlerle değil; çalışma koşulları, toplumsal cinsiyet rolleri, bakım yükü ve dijitalleşmeyle de belirlendiğini gösteriyor.

(NÖ)