FİSA: 2026’nın ilk beş ayında en az 303 çocuk önlenebilir nedenlerle yaşamını yitirdi

FİSA Çocuk Hakları Merkezi, 2026 yılının Ocak–Mayıs dönemini kapsayan “Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı İhlalleri” bilgi notunu yayımladı.

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Yerel ve ulusal internet haberleri, saha kaynakları ve insan hakları örgütlerinin verilerinin taranmasıyla hazırlanan rapora göre, yılın ilk beş ayında Türkiye’de önlenebilir nedenlerle en az 303 çocuk yaşamını kaybetti.

Verilere göre çocuk yaşam hakkı ihlalleri 69 ile yayıldı. En yüksek çocuk ölümü 18 vakayla Urfa’da kaydedildi. Urfa’yı 16 ölümle Antalya, 14’er ölümle Maraş ve İstanbul izledi.

Kamu hizmetlerindeki ihmallerde en az 46 çocuk

Rapora göre kamu kurumlarının doğrudan ya da ihmal yoluyla sorumluluk taşıdığı olaylarda en az 46 çocuk yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin 22’si sağlık hizmetleri sırasında, 20’si eğitim alanında, 2’si bakım hizmetlerinde ve 2’si yerel yönetim hizmetlerinden yararlanırken gerçekleşti.

Merkez, bu tabloyu kamu hizmetlerinin çocukların ihtiyaçlarına uygun biçimde yapılandırılmamasının ve koruyucu mekanizmaların yetersizliğinin ağır bir sonucu olarak değerlendirdi.

Şiddet, iş cinayetleri ve ihmaller: en az 257 çocuk

Devletin düzenleme, denetleme ve önleyici politikaları yeterince uygulamamasına bağlı olarak en az 257 çocuğun yaşamını kaybettiği belirtildi. Bu ölümler şiddet, iş cinayetleri ve çeşitli ihmal başlıklarında sınıflandırıldı.

İlk beş ayda:

En az 26 çocuk intihar etti

En az 8 çocuk ateşli silahların kullanıldığı olaylarda öldü

En az 14 çocuk şüpheli şekilde yaşamını yitirdi

Boğulma ve yüksekten düşme vakaları sürüyor

Yılın ilk beş ayında en az 39 çocuk, açık alanlarda yaşanan önlenebilir kazalarda hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 31’i barajlar, nehirler, açık sulama kanalları ve denetimsiz su alanlarında boğulma sonucu gerçekleşti.

Ev içi kazalarda ölen 11 çocuğun 8’i ise açık pencere ve balkonlardan düşerek yaşamını yitirdi. Raporda, benzer olayların yıllardır tekrarlanmasına rağmen etkili önlemlerin hayata geçirilmediği vurgulandı.

Çocuk işçiliği ve iş cinayetleri: en az 27 çocuk

İlk beş ayda en az 27 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Ölen çocukların 21’i işyerlerinde; 11’i tarım ve hayvancılıkta, 3’ü inşaatlarda yüksekten düşerek, 1’i sanayi sektöründe yaşamını yitirdi. En az 2 çocuğun MESEM kapsamında çalıştığı belirlendi.

İş kazalarında yaşamını yitiren 6 çocuk ise mevsimlik tarım işçisi aileleriyle gittikleri bölgelerde, riskli ve geçici barınma alanlarında hayatını kaybetti. Bu çocukların tamamının mülteci olduğu ifade edildi.

Şiddet vakaları: evde, okulda, sokakta

Şiddet nedeniyle en az 24 çocuk yaşamını kaybetti. Bu ölümlerin 13’ü akran şiddeti, 6’sı toplumsal cinsiyet temelli şiddet, 4’ü ev içi şiddet ve 1’i doğrudan çocuk cinayeti olarak kayıtlara geçti.

FİSA Çocuk Hakları Merkezi, şiddetin çocukların en yakın çevresinde ve farklı biçimlerde üretildiğine dikkat çekti.

“Yapısal önlemler alınmadıkça tablo değişmeyecek”

Merkez, değerlendirmesinde şu ifadeye yer verdi:

“Her bir çocuk ölümü, şiddetin farklı biçimlerinin birbirini beslediğini ve çocukların yaşam hakkının korunmasının ancak yapısal sorunlara müdahale edilmesi ve etkili çocuk koruma mekanizmalarının güçlendirilmesiyle mümkün olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.”

FİSA: 2025’in ilk beş ayında en az 365 çocuk hayatını kaybetti

(EMK)