TTB: Hindistan’daki ‘Geceyi geri al’ eylemlerini destekliyoruz
Türk Tabipleri Birliği (TTB) 9 Ağustos Cuma günü Hindistan’ın Kalküta kentindeki RG Kar Tıp Fakültesi’nde kadın doktor Moumita Debnath’ın cinsel saldırıya maruz bırakılıp öldürülmesiyle ilgili bugün bir açıklama yayımladı.
TTB, Debnath’ın öldürülmesinin ardından Hindistan Tabipleri Birliği’nin başlattığı iş bırakma ve küreselleşen “Geceyi geri al” eylemlerini desteklediğini duyurdu.
“Kadınların ve hekimlerin yanındayız”
Birlik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Hindistan’da bir kadın meslektaşımızın cinsel saldırıya maruz bırakılıp öldürülmesi üzerine ‘Geceyi geri al’ sloganıyla başlayan eylemler yüzü aşkın noktada on binlerce kişinin katılımıyla yayılmış, son olarak Hindistan Tabipleri Birliği tarafından 17 Ağustos günü ülke genelinde iş bırakılacağı duyurulmuştur.
“Kadınların ve hekimlerin, dünyanın her neresinde olursa olsun, yaşam hakkı başta olmak üzere haklarını korumak için yaptığı tüm eylemlerin yanındayız. Bu bağlamda Hindistan Tabipleri Birliği’nin iş bırakma eylemini desteklediğimizi ve dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz.”
WOMEN, RECLAIM THE NIGHT— AISA - Delhi University (@aisa_du) August 15, 2024
AISA joined the protest gathering against the sexually assault case that happened in RG Kar Hospital in Kolkata demanding justice for the victim and fearless freedom for women pic.twitter.com/0GF4xUsqEA
Ne olmuştu?
Hindistan’ın Kalküta kentindeki RG Kar Tıp Koleji'nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor Moumita Debnath, 8 Ağustos'ta 36 saatlik bir vardiyanın ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyudu.
Ertesi sabah meslektaşları, kadın hekimin cinsel saldırıya uğradığını ve öldürüldüğünü gördü.
Hastanede çalışan Sanjoy Roy isimli bir görevli, cinayetle ilgili gözaltına alındı. Ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosu'na (CBI) devredildi.
12 Ağustos’ta Hindistan'ın Yeni Delhi, Mumbai, Kalküta ve diğer bazı kentlerinde doktorlar, kadın hekimin öldürülmesini protesto etmek için "acil olmayan cerrahi operasyonları" süresiz durdurma kararı alarak greve gitti.
Hindistan Tabipleri Birliği yarın (17 Ağustos) günü ülke genelinde iş bırakacak.
Doktorlar, soruşturma sonuçlanana kadar protestolarına devam edeceklerini belirtti. (TY)