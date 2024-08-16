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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2024 12:46
 ~ Son Güncelleme: 16 Ağustos 2024 12:48
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TTB: Hindistan’daki ‘Geceyi geri al’ eylemlerini destekliyoruz

Türk Tabipleri Birliği, cinsel saldırıya maruz bırakılıp öldürülen Hindistanlı kadın hekim Moumita Debnath’ın ardından Hindistan’da başlayan eylemlerle ilgili açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TTB: Hindistan’daki ‘Geceyi geri al’ eylemlerini destekliyoruz
Fotoğraf: Pragya Singha Roy / X

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 9 Ağustos Cuma günü Hindistan’ın Kalküta kentindeki RG Kar Tıp Fakültesi’nde kadın doktor Moumita Debnath’ın cinsel saldırıya maruz bırakılıp öldürülmesiyle ilgili bugün bir açıklama yayımladı.

TTB, Debnath’ın öldürülmesinin ardından Hindistan Tabipleri Birliği’nin başlattığı iş bırakma ve küreselleşen “Geceyi geri al” eylemlerini desteklediğini duyurdu.

“Kadınların ve hekimlerin yanındayız”

Birlik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hindistan’da bir kadın meslektaşımızın cinsel saldırıya maruz bırakılıp öldürülmesi üzerine ‘Geceyi geri al’ sloganıyla başlayan eylemler yüzü aşkın noktada on binlerce kişinin katılımıyla yayılmış, son olarak Hindistan Tabipleri Birliği tarafından 17 Ağustos günü ülke genelinde iş bırakılacağı duyurulmuştur.

“Kadınların ve hekimlerin, dünyanın her neresinde olursa olsun, yaşam hakkı başta olmak üzere haklarını korumak için yaptığı tüm eylemlerin yanındayız. Bu bağlamda Hindistan Tabipleri Birliği’nin iş bırakma eylemini desteklediğimizi ve dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz.”

Ne olmuştu?

Hindistan’ın Kalküta kentindeki RG Kar Tıp Koleji'nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor Moumita Debnath, 8 Ağustos'ta 36 saatlik bir vardiyanın ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyudu.

Ertesi sabah meslektaşları, kadın hekimin cinsel saldırıya uğradığını ve öldürüldüğünü gördü.

Hastanede çalışan Sanjoy Roy isimli bir görevli, cinayetle ilgili gözaltına alındı. Ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosu'na (CBI) devredildi.

12 Ağustos’ta Hindistan'ın Yeni Delhi, Mumbai, Kalküta ve diğer bazı kentlerinde doktorlar, kadın hekimin öldürülmesini protesto etmek için "acil olmayan cerrahi operasyonları" süresiz durdurma kararı alarak greve gitti.

Hindistan Tabipleri Birliği yarın (17 Ağustos) günü ülke genelinde iş bırakacak.

Doktorlar, soruşturma sonuçlanana kadar protestolarına devam edeceklerini belirtti. (TY)

Moumita Debnath geceyi geri al eylemleri Hindistan türk tabipleri birliği
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