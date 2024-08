TTB: Hindistan’daki ‘Geceyi geri al’ eylemlerini destekliyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 9 Ağustos Cuma günü Hindistan’ın Kalküta kentindeki RG Kar Tıp Fakültesi’nde kadın doktor Moumita Debnath’ın cinsel saldırıya maruz bırakılıp öldürülmesiyle ilgili bugün bir açıklama yayımladı.

TTB, Debnath’ın öldürülmesinin ardından Hindistan Tabipleri Birliği’nin başlattığı iş bırakma ve küreselleşen “Geceyi geri al” eylemlerini desteklediğini duyurdu.

Birlik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hindistan’da bir kadın meslektaşımızın cinsel saldırıya maruz bırakılıp öldürülmesi üzerine ‘Geceyi geri al’ sloganıyla başlayan eylemler yüzü aşkın noktada on binlerce kişinin katılımıyla yayılmış, son olarak Hindistan Tabipleri Birliği tarafından 17 Ağustos günü ülke genelinde iş bırakılacağı duyurulmuştur.

“Kadınların ve hekimlerin, dünyanın her neresinde olursa olsun, yaşam hakkı başta olmak üzere haklarını korumak için yaptığı tüm eylemlerin yanındayız. Bu bağlamda Hindistan Tabipleri Birliği’nin iş bırakma eylemini desteklediğimizi ve dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz.”

WOMEN, RECLAIM THE NIGHT



AISA joined the protest gathering against the sexually assault case that happened in RG Kar Hospital in Kolkata demanding justice for the victim and fearless freedom for women pic.twitter.com/0GF4xUsqEA