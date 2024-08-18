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KADIN
Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2024 11:44
 ~ Son Güncelleme: 18 Ağustos 2024 12:01
2 dk Okuma

TTB’DEN HİNDİSTANLI HEKİMLERE DAYANIŞMA MEKTUBU

"Şiddete karşı eylemlerde yanınızdayız"

TTB'den hekimlerin Hindistanlı meslektaşlarına gönderdiği dayanışma mektubunda, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşam ve sağlık haklarına yönelik kapsamlı önlemler alınması için ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerine acil çağrı yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Şiddete karşı eylemlerde yanınızdayız"

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hindistan’da Dr. Moumtia Debnath’ın cinsel saldırıya maruz bırakılıp öldürülmesi üzerine başlayan eylemler kapsamında dün (17 Ağustos 2024) iş bırakma kararı alan Hindistan Tabipleri Birliği’ne bir dayanışma mektubu gönderdi.

Dr. Moumtia Debnath’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı mesajının paylaşıldığı mektupta; TTB’nin, kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı yapılan her türlü eylemin yanında olduğu, bu bağlamda Hindistan Tabipleri Birliği’nin iş bırakma eylemi ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi. 

Mektupta hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşam ve sağlık haklarına yönelik kapsamlı önlemler alınması için ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerine acil çağrı yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği, Hindistan’daki meslektaşlarının yanında olduğunu ve onların haklı mücadelesine destek verdiğini vurguladı.

Mektubun tamamı için buraya tıklayın.

Protestolardan “jin, jiyan, azadî” sloganı yükseliyor

Cinayetten bu yana ülke genelinde kadınlar "geceyi geri al" protestoları düzenliyor. Protestoların 8'inci günüde de sokaklarda “adalet” diye haykıran binlerce kadın, Kürt kadınlarının sloganı olan “jin, jiyan, azadî” pankartı taşıdı.

Hindistan Tabipler Birliği'nin 2015 yılında yaptığı bir araştırmada, Hindistan'daki doktorların yüzde 75'inin bir tür şiddetle karşılaştığı belirtilmişti. Hindistan, yıllardır kadınlara yönelik erkek şiddeti ile mücadele ediyor.

Ne olmuştu?

Fotoğraf: Pragya Singha Roy / X

Hindistan’ın Kalküta kentindeki RG Kar Tıp Koleji'nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor Moumita Debnath, 8 Ağustos'ta 36 saatlik bir vardiyanın ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyudu.

Ertesi sabah meslektaşları, kadın hekimin cinsel saldırıya uğradığını ve öldürüldüğünü gördü.

Hastanede çalışan Sanjoy Roy isimli bir görevli, cinayetle ilgili gözaltına alındı. Ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosu'na (CBI) devredildi.

12 Ağustos’ta Hindistan'ın Yeni Delhi, Mumbai, Kalküta ve diğer bazı kentlerinde doktorlar, kadın hekimin öldürülmesini protesto etmek için "acil olmayan cerrahi operasyonları" süresiz durdurma kararı alarak greve gitti.

Hindistan Tabipleri Birliği (17 Ağustos) günü ülke genelinde iş bıraktı. Doktorlar, soruşturma sonuçlanana kadar protestolarına devam edeceği açıklandı. 

(EMK)

TTB Hindistan Moumita Debnath geceyi geri al eylemleri erkek şidddeti
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/haber/erkek-siddeti-haziran-2024-297023
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/haber/kadinlar-erkek-siddetini-protesto-etmek-icin-bakanlik-onune-ayakkabi-birakti-296908
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/haber/izmir-de-erkek-siddeti-protestosu-6284-u-tartismaya-acmayin-296820
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/yazi/musluman-kadinlarin-hindistandaki-mucadelesi-286666
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