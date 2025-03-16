Trump kararnameyi imzaladı: 1500 gazeteci işten çıkarıldı

Elon Musk’ın geçtiğimiz ay sosyal medya hesabı X’ten kapatılması için çağrı yaptığı Amerika'nın Sesi (VOA) bütçesi ABD Başkanı Donald Trupm’ın imzaladığı yeni kararnameyle kısıtlandı.

Kararın ardından Türkçe, Kürtçe, Arapça dahil 63 dilde yayın yapan VOA’nın haber akışı dün itibarıyla donduruldu.

Karar, Musk’ın yönetimindeki Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) önerileri doğrultusunda alındı.

Hükümet harcamalarını azaltmayı amaçlayan Trump, Amerika'nın sesi ve altı federal ajansın yetkilerini kısıtladı.

Yaklaşık 1500 kişiye e-posta yoluyla süresiz olarak izne çıkarıldıkları bildirildi.

Yönetim aleyhine sol yayın yapıyor iddiası

Kurumun Trump karşıtı olduğu, liberal ve sol içerikli yayınlar yaptığı, bazı gazetecilerin yönetim aleyhine görüş paylaştığı iddiasıyla söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Beyaz Saray ise yaptığı açıklamada “Trump’ın gereksiz gördüğü federal harcamaları azalttığı medya ajanslarının ve diğer federal kurumların yasal olarak zorunlu olan temel işlevler dışında tüm faaliyetlerini durdurulduğu” ifade edildi.

Kararnamenin etkileyeceği diğer kuruluşlar arasında Müzeler ve Kütüphaneler Hizmetleri Enstitüsü, Federal Arabuluculuk ve Uzlaştırma Hizmeti ve ABD Evsizlikle Mücadele Konseyi gibi kurumlar da bulunuyor.

Kararda, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'de de kısıtlama uygulanacağı yer alıyor.

RTÜK'ten VOA Türkçe'ye sansür tehdidi

Trump ile gerilim yaşanıyordu

İlk başkanlık döneminde VOA ile sıklıkla gerilim yaşayan Trump, ikinci döneminde ise kurumu yönetmesi için kendisine yakın eski haber sunucusu Kari Lake’i atadı.

Lake, Sosyal medya platformu X hesabından, VOA ile ilgili açıklama yaptı.



Lake, Trump'ın imzaladığı kararname ile aralarında VOA'nın da olduğu ve ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarının bütçesiyle personel sayısının azaltılacağını belirtti.

RTÜK TEHDİT ETMİŞTİ Amerika'nın Sesi Türkçe yayını RTÜK talebiyle erişime engellendi

Türkiye'de erişime engellenmişti

ABD'nin en büyük uluslararası yayıncısı VOA, İkinci Dünya Savaşı döneminde 1 Şubat 1942 yılında kuruldu. 60'tan fazla dilde yayın yapan VOA, ABD Küresel Medya Ajansı (USAGM) tarafından denetleniyor.

VOA Türkçe ise Haziran 2022’de Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye'de erişime engellenmişti.

Gerekçe olarak ise RTÜK'e lisans başvurusunda bulunmaması gösterilmişti.

(RT)