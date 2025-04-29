ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 29 Nisan 2025 00:35
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2025 12:17
4 dk Okuma

ULUSULARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU

"Trump'ın iktidardaki ilk 100 gününde insan hakları 100 yoldan ihlal edildi"

Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi yöneticisi Margaret Huang: "İlk 100 günde inanılmaz olan yalnızca Trump yönetiminin özgürlük, adalet ve eşitliği inkara kalkıştığı yolların [çokluğu] değildi - halkın bunları geri püskürttüğü ve gerçekleşmesine izin vermediği yolların da o kadar çok olmasıydı."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Trump'ın iktidardaki ilk 100 gününde insan hakları 100 yoldan ihlal edildi"
Trump ve Musk'a karşı ülke çapındaki "Çekin Ellerinizi Yürüyüşleri"nden/New York, 5 Nisan

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Donald Trump'ın yönetiminin ilk 100 günü boyunca ABD'de ve dünyada insan haklarına yönelik olarak giriştiği kimi başarılı olan kimi de güçlü ve büyüyen bir direniş hareketince engellenen 100 ayrı saldırıda bulunduğunu listeledi. 

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk 100 gününün, hem ülke içerisinde hem de uluslararası arenada insan hakları ihlallerinin arttığı bir dönem olduğunu söyledi.

Callamard, örgütün "Dünya İnsan Hakları Durumu Raporu"nun tanıtımı için Brüksel'deki Basın Kulübü'nde düzenlenen toplantıda konuştu.

Gazze'deki soykırım

Konuşmasının büyük bölümünü Gazze'deki soykırıma ayıran Callamard, "Almanya, İngiltere ve ABD gibi devletler, Filistinlilerin çektiği büyük acılara karşı sadece duyarsız kalmadılar, aynı zamanda İsrail'in suçlarını mümkün kılan silah transferini sürdürerek ve içerideki muhalefeti bastırarak buna kendileri de ortak oldular." dedi.

Callamard, Gazze'nin, uluslararası hukukun imha edilmesini, Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere tüm uluslararası karar alma mekanizmalarının engellenmesini sembolize ettiğini söyledi.

Trump ve Elon Musk devleti şirketlere teslim ediyor

Callamard, 2024'te insan hakları ihlallerinin dünya genelinde arttığını vurgulayarak, "Bunlar son 100 günde hızlandı. Çok açık olmak gerekirse, Başkan Donald Trump'ın ilk 100 günü, ABD'de ve uluslararası alanda insan hakları açısından felaket oldu. ABD hükümeti cinsiyet ve ırk adaletine yönelik küresel bir saldırıya öncülük ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki milyarder iş insanı Elon Musk'ın faaliyetlerine atıfta bulunan Callamard, "Af Örgütünün görüşüne göre Trump yönetimi ve Elon Musk, şirketlerin devlet gücünü ele geçirmesine ve bununla birlikte yaygın yolsuzluk, bilgi kirliliği ve cezasızlık dönemine kapı açıyor." diye konuştu.

AB'ye çağrı

Callamard, Avrupa Birliği'nin (AB) Trump'a karşı uluslararası adaleti korumak için yeterli çaba içerisine girmediğini belirterek, "AB'yi şu an yaptığından çok daha fazlasını yapmaya çağırıyoruz. 'Trump etkisi'ne direnmek zorunda." dedi.

"100 gün yalnızca Trump'ın oluşturduğu tehdidin büyüklüğünü değil, hakları korumanın yol haritasını da gösterdi"

Ulusulararası Af Örgütü ABD Şubesi yöneticisi Margaret Huang da "Bu ilk 100 gün Trump'ın gündeminin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda bu gündemi nasıl durduracağımıza ve ABD ve dünya ölçeğinde insan haklarını nasıl koruyacağımıza dair bir yol haritası [sunuyor]." dedi.

Huang, "İlk 100 günü belgelemek için masa başına geçtiğimizde bu yönetimin insan haklarını tehdite yöneldiği 100 yolu belirlememiz uzun sürmedi. İnanılmaz olan, yalnızca Trump yönetiminin insanların özgürlük, adalet ve eşitliğini inkara kalkıştığı yolların [çokluğu] değildi - aynı zamanda halkın bunları geri püskürttüğü ve gerçekleşmesine izin vermediği yollar[ın da çokluğuydu." dedi. 

Trump'ın haklara yönelik başlıca saldırıları

Uluslararası Af Örgütü, Trump'ın ilk 100 gününde içindeki insan haklarına yönelik saldırıların başında şunları sıralıyor:

Korkunç şiddetten kaçıp sığınma arayan insanlara suçlu gibi davranan ABD-Meksika sınır güvenliği uygulamaları

ABD'de ve dünyanın dört bir yanında kadınların üreme sağlığı hizmetlerine erişiminin aşırı kısıtlanması

LGBT çalışanlar ve transgender öğrenciler için korumaların kaldırılması

Dakota Erişim Boru Hattı'nın Standing Rock'ın kuzeyinde Sioux'lar ve diğer yerli kabilelerin su kaynaklarını tehdit edecek şekilde Missouri Nehri'nin altından geçirilmesine izin verilmesi

Listede ayrıca, yönetimin, kısmen kitlesel taban hareketleri ve siyasi muhalefet dolayısıyla engellenen insan hakları ihlaline yönelik politikaları yürürlüğe koyma girişimlerine ilişkin örnekler de yer alıyor:

Müslüman çoğunluklu ülkelerden birçok insanın ABD'ye girmesini yasaklamaya ve mülteci kabulünü durdurmaya yönelik çok sayıda girişim

Bir yürütme emri tasarısıyla Guantanamo Körfezi [tutuklama merkezinde] sistematik işkenceyi ve tutuklamaları yeniden uygulamaya sokma girişimi, 

Milyonlarca Amerikalının sağlık sigortası kapsamından çıkarılması girişimi

"Trump içeride mağdurlara kapıyı kapatıyor dışarıda çatışma ateşini körüklüyor"

Huang “İster sınırlarımızı kapatarak, ister mültecilere sırtımızı dönerek, ister Müslümanlara ABD'yi yasaklamaya çalışarak veya dünya çapında insan hakları ihlalcilerini cesaretlendirerek olsun, Başkan Trump şiddetten kaçanlara kapıları kapatırken ABD sınırları dışında çatışma ateşini körüklemeye kararlı görünüyor,” dedi.

“Bir araya gelip karşı koyduğumuzda bir fark yaratabileceğimizi öğrendik. Trump yönetiminin insan haklarına yönelik tehditleri de, ancak onları boşa çıkarma kararlılığı da devam ediyor.”

(AEK)

Haber Yeri
Washington D. C.-Brüksel
Uluslararası Af Örgütü donald trump elon musk
ilgili haberler
BİNLERCE ÇALIŞAN İŞLERİNE GERİ DÖNECEK
ABD: Federal yargıç, Trump'ın kamunun finanse ettiği yayınları kapatma kararını kaldırdı
24 Nisan 2025
/haber/abd-federal-yargic-trump-in-kamunun-finanse-ettigi-yayinlari-kapatma-kararini-kaldirdi-306740
DEMOKRASİ NOTU 67'DEN 55'E DÜŞTÜ
Siyaset bilimciler: "Trump Amerikası, hızla otoriterleşmeye kayıyor"
23 Nisan 2025
/haber/siyaset-bilimciler-trump-amerikasi-hizla-otoriterlesmeye-kayiyor-306710
ABD'de Trump karşıtı protestolar
20 Nisan 2025
/haber/abd-de-trump-karsiti-protestolar-306625
Trump, iklim dostu projeler için ayrılan 3 milyar dolarlık fonu iptal etti
15 Nisan 2025
/haber/trump-iklim-dostu-projeler-icin-ayrilan-3-milyar-dolarlik-fonu-iptal-etti-306448
ABD’de on binlerce kişi Trump ve Musk’ı protesto etti
6 Nisan 2025
/haber/abdde-on-binlerce-kisi-trump-ve-muski-protesto-etti-306195
HEATHER COX RICHARDSON'IN GÜNLÜĞÜ
"Trump, haraç isteyen mafya babası gibi"
5 Nisan 2025
/haber/trump-harac-isteyen-mafya-babasi-gibi-306175
ABD: Yahudi göstericiler sınır dışı edilmek istenen Filistinli için Trump Tower'ı işgal etti
13 Mart 2025
/haber/abd-yahudi-gostericiler-sinir-disi-edilmek-istenen-filistinli-icin-trump-tower-i-isgal-etti-305407
BM SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI
"Trump'ın 'Gazze Planı' etnik temizlik demek"
12 Şubat 2025
/haber/trump-in-gazze-plani-etnik-temizlik-demek-304468
JUDITH BUTLER YAZDI
Trump, sadizmini dünyaya salarken neden yılgınlığa kapılma lüksümüz yok?
11 Şubat 2025
/yazi/trump-sadizmini-dunyaya-salarken-neden-yilginliga-kapilma-luksumuz-yok-304445
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BİNLERCE ÇALIŞAN İŞLERİNE GERİ DÖNECEK
ABD: Federal yargıç, Trump'ın kamunun finanse ettiği yayınları kapatma kararını kaldırdı
24 Nisan 2025
/haber/abd-federal-yargic-trump-in-kamunun-finanse-ettigi-yayinlari-kapatma-kararini-kaldirdi-306740
DEMOKRASİ NOTU 67'DEN 55'E DÜŞTÜ
Siyaset bilimciler: "Trump Amerikası, hızla otoriterleşmeye kayıyor"
23 Nisan 2025
/haber/siyaset-bilimciler-trump-amerikasi-hizla-otoriterlesmeye-kayiyor-306710
ABD'de Trump karşıtı protestolar
20 Nisan 2025
/haber/abd-de-trump-karsiti-protestolar-306625
Trump, iklim dostu projeler için ayrılan 3 milyar dolarlık fonu iptal etti
15 Nisan 2025
/haber/trump-iklim-dostu-projeler-icin-ayrilan-3-milyar-dolarlik-fonu-iptal-etti-306448
ABD’de on binlerce kişi Trump ve Musk’ı protesto etti
6 Nisan 2025
/haber/abdde-on-binlerce-kisi-trump-ve-muski-protesto-etti-306195
HEATHER COX RICHARDSON'IN GÜNLÜĞÜ
"Trump, haraç isteyen mafya babası gibi"
5 Nisan 2025
/haber/trump-harac-isteyen-mafya-babasi-gibi-306175
ABD: Yahudi göstericiler sınır dışı edilmek istenen Filistinli için Trump Tower'ı işgal etti
13 Mart 2025
/haber/abd-yahudi-gostericiler-sinir-disi-edilmek-istenen-filistinli-icin-trump-tower-i-isgal-etti-305407
BM SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI
"Trump'ın 'Gazze Planı' etnik temizlik demek"
12 Şubat 2025
/haber/trump-in-gazze-plani-etnik-temizlik-demek-304468
JUDITH BUTLER YAZDI
Trump, sadizmini dünyaya salarken neden yılgınlığa kapılma lüksümüz yok?
11 Şubat 2025
/yazi/trump-sadizmini-dunyaya-salarken-neden-yilginliga-kapilma-luksumuz-yok-304445
Sayfa Başına Git