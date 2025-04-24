ABD: Federal yargıç, Trump'ın kamunun finanse ettiği yayınları kapatma kararını kaldırdı

ABD Küresel Medya Ajansı'nın (USAGM) kapanmasından etkilenen altı personel ve sözleşmeli çalışanın açtıkları davaya bakan ABD Bölge Yargıcı Royce Lamberth, hükümete, personeli ve sözleşmeli çalışanları eski işlerine iade etmek ve radyo, TV ve çevrimiçi haber yayınlarını sürdürmek üzere "gerekli tüm adımları atmasını" emretti.

USAGM, martta ajansın yayınlarına ansızın son verilmesinin ardından 1.000'i aşkın çalışanı izne çıkarmış ve 600 sözleşmeli işçiye işten çıkarılma ihbarında bulunmuştu.



Reuters haber ajansının haberine göre, VoA çalışanlarını mahkeme karşısında temsil eden avukat Andrew Celli kararın "basın özgürlüğü için önemli bir zafer" olduğunu söyledi.



Amerika'nın Sesi (VoA) İkinci Dünya Savaşı'nın doruğunda olduğu dönemde Nazi propagandasına karşı koymak için kurulmuş ve zamanla önemli bir uluslararası medya organı haline gelmişti.



Yargıç Lamberth kararında, Kongrenin diğer uluslara "doğru, nesnel ve kapsamlı" bir haber kaynağı sağlamak ve "ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve açık tartışma gibi temel Amerikan değerlerini" yaymak üzere yayınlar finanse ettiği ve ruhsatlandırdığını vurguladı.



Federal yargıç, yayınları zorunlu kılan Kongrenin yürütme organına bunları tek yanlı olarak sonlandırma veya fonlarını kesme yetkisi vermediğine hükmetti.



Trump'ın danışmanı Kari Lake, 15 Mart'ta kurumu kapattığını duyurmuş ve hemen tüm USAGM çalışanlarını izne çıkarmıştı. Lake, kurumun "onarılamayacak şekilde bozulduğunu" ve ABD Başkanı Donald Trump'a karşı önyargılı hareket ettiğini ileri sürmüştü.

Yargıç Lamberth, USAGM'nin yayınların geleceğine ilişkin olarak "nihai bir karar" vermediği ve işten çıkarılan işçilerin davalarının bir dizi "iş anlaşmazlığı" kapsamında ele alınması gerektiği yönündeki savunmalarını reddetti. Lamberth kararında, "[Kurumun] 80 yıllık amiral gemisi VoA'nın yeniden yayına başlayacağına ilişkin hiçbir belirti olmaksızın sesinin tamamen kesilmesinden sonra USAGM'nin 'hala ayakta' olduğu yargısına varmak inandırıcılıktan uzaktır," diye yazdı.

Lamberth, geçtiğimiz Perşembe VoA çalışanları ve Trump yönetiminin avukatlarının beyanlarını dinlemiş ve Trump'ın VoA'nın haberlerinin Amerika'yı ve şahsen kendisini aşırı eleştirdiğini ileri süren ifadelerini irdeleyen sorular sormuştu.

Lamberth, "Amerika'nın Sesi'nin güçlü yanlarından birinin Amerika hakkında gerçekleri dile getirme cesaretine sahip olması olduğu kanısına vardım" dedi. Federal yargıç ayrıca Trump'ın geçtiğimiz ay USAGM'ye tahsisat sağlayan geçici hükümet fonlama önlemini de imzalamış olduğunu kaydetti. Trump'ın harcama tasarısını veto etmediğini veya Kongreden bu fonu geri çekmesini istemediğini de belirtti.

Kongreye sunduğu son rapora göre, USAGM'nin toplamda yaklaşık 3 bin 500 çalışanı ve 2024'te 886 milyon dolarlık bir bütçesi vardı.

(AEK)