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YT: Yayın Tarihi: 10.08.2026 17:39 10 Ağustos 2026 17:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.08.2026 17:48 10 Ağustos 2026 17:48
Okuma Okuma:  2 dakika

Transfer haberi yapan gazeteci gözaltına alındı

Spor gazetecisi Burhan Can Terzi, Galatasaray’ın Jamal Musiala’yı transfer edeceğine ilişkin haberleri nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Transfer haberi yapan gazeteci gözaltına alındı
Fotoğraf: Burhan Can Terzi / Instagram
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Gazeteci Burhan Can Terzi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün (10 Ağustos) gözaltına alındı.

Terzi, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturmanın, Terzi’nin Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala’nın Galatasaray’a transfer olacağı yönündeki haber ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olduğu bildirildi.

Galatasaray haberi yalanlamıştı

Terzi, temmuz sonunda Galatasaray’ın Musiala ve Bayern Münih ile anlaşmaya vardığını, futbolcunun kısa süre içerisinde takıma katılacağını öne sürdü.

Galatasaray ise 26 Temmuz’da yaptığı açıklamayla transfer iddiasını yalanladı. Kulüp, Musiala ve Bayern Münih ile anlaşma sağlandığı yönündeki haberlerin “doğru olmadığını” duyurdu.

Terzi, kulübün açıklamasının ardından da haberinin arkasında olduğunu söyledi. Çeşitli yayınlarda, “Ben kellemi koydum bu habere” diyerek transferin gerçekleşeceğine ilişkin iddiasını sürdürdü.

Terzi ayrıca farklı kaynaklardan Musiala’nın Galatasaray kampına katılacağı bilgisini aldığını belirterek haberini kendisinin uydurmadığını söyledi.

Transfer gerçekleşmedi ve Musiala Bayern Münih’te kaldı.

Galatasaray, transfer haberlerinin ardından yaptığı bir başka açıklamada, kulüp hakkında “gerçeği yansıtmayan haberlerin” kasıtlı biçimde dolaşıma sokulduğunu savundu.

Musiala’nın Galatasaray’a transfer olacağı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten kulüp, söz konusu haberlerin ısrarla gündemde tutulmasının “kamuoyunu yanıltmaya” yönelik olduğunu ileri sürdü.

Terzi hakkında daha sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyasına giren sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili Terzi’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Burhan Can Terzi hakkında

Spor gazetecisi ve yorumcu.

Fotospor, Güneş, Akşam, Türkiye Gazetesi ve Ajansspor’un da aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında çalıştı. Televizyon kanallarında futbol yorumculuğu da yaptı.

Son olarak kurucuları arasında yer aldığı Sportcell Medya isimli YouTube kanalında içerik üretiyordu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Galatasaray Burhan Can Terzi
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/haber/gazetecinin-agzini-acmasi-hapis-ve-eziyet-demek-321815
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