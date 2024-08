Tê çaverêkirin ku Instagram dê îro vebe

Rayedarên Saziya Ragihandin û Teknolojiyên Zanyariyan(BTK) û Wezareta Binesazî û Gîhandinê îro bi rêvebirên Instagrama ku ji roja Înê û vir ve sansurkirî ye re hevdîtin kirin.

Wezaretê û BTKê heta niha derbarê hevdîtinê de daxuyanî nedane. Parlamenterê AKPê yê Stenbolê Hulki Cevîzoglu jî ragihand ku îhtîmaleke mezin wê Înstagram îro dîsa ji bo bikaranînê vebe.

Lêbelê Cevîzoglû platforma medyaya civakî nîşan da û got, "Ger di deqeya dawîn de rayedarên Instagramê paşve gav nevêje ."

METAya ku Instagram girêdayî wan e, daxuyaniyek da û got, "Ji bo jinûve xizmetên me dest pê bike çi ji destê me bê em ê bikin."

Nivîskarê Haberturkê Bulent Aydemîr jî nivîsî ku tê payîn ku platform piştî civîna lijneya wezîran a danê êvarê bê vekirin. Li gorî Aydemîr hevdîtin erênî derbas bûye. Tirkiyeyê ji Instagramê xwestiye ku "ji bo rakirina naverokên ku propagandaya PKKê dike hesastir nêzîk bibe."