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Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2024 16:36
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2024 16:59
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Instagram'ın bugün açılması bekleniyor

Hükümet, Instagram yetkilileriyle görüştü. İddiaya göre Türkiye, Instagram’dan “PKK propagandasına karşı içerik kaldırmada daha hassas davranmasını” istedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Instagram'ın bugün açılması bekleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri bugün, Cuma gününden beri sansürlü olan Instagram’ın yöneticileriyle bir araya geldi.

Bakanlık ve BTK henüz görüşmeyle ilgili bir açıklama yapmazken AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Instagram'ın bugün tekrar erişime açılma ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu.

Ancak, “Son dakikada Instagram yetkililerinden kaynaklanan vazgeçme olmazsa” diyerek sosyal medya platformunu işaret etti.

Instagram'ı bünyesinde bulunduran META'da, "Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir de platformun bu akşam yapılacak kabine toplantısından sonra açılmasının beklendiğini yazdı. Aydemir’e göre görüşme olumlu geçti. Türkiye, Instagram’dan “PKK propagandasına karşı içerik kaldırmada daha hassas davranmasını” istedi.

Hamas’ı koz olarak kullanan hükümet temsilcileri, Instagram’dan ifade özgürlüğü konusunda çifte standarttan uzak durmasını istedi.

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