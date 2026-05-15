HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.05.2026 15:43 15 Mayıs 2026 15:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.05.2026 17:21 15 Mayıs 2026 17:21
Okuma Okuma:  2 dakika

TBMM'de stajyer öğrencilere istismar davasında ara karar açıklandı

TBMM mutfağında staj yapan çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin davada savcılık, sanıkların eylemlerinin kamu görevinin sağladığı kolaylıktan yararlanarak işlendiğini belirterek 16 yıla kadar hapis cezası talep etti.

BİA Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) mutfağında stajyer olarak çalışan çocuklara yönelik istismar iddialarına ilişkin davanın 3. duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Meclis'te çocuk istismarı ve tehdit: "Kimseye söylemeyeceksiniz, aileniz bilmeyecek"
11 Aralık 2025

Sanıklar suçlamaları kabul etmedi

Tutuklu sanıklar duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanıklardan bazıları çocuklara mesaj attıklarını kabul etti ancak mesajların "cinsel amaçlı" olmadığını savundu. Sanık avukatları tahliye talebinde bulundu.

Çocukların avukatı ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Meclis'te stajyer çocuklara taciz iddiası: Dört erkek hakkında tahliye kararına itiraz
9 Şubat 2026

Mütalaa açıklandı

Savcı, sanıkların eylemlerini "kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar" kapsamında değerlendirdi.

5 sanık hakkında 4 yıl 6 aydan 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

"Meclis çocuklar için suç mahaline dönmüş durumda"
10 Aralık 2025

Duruşma 5 Haziran’a ertelendi

Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verdi.

Tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmayı 5 Haziran’a bıraktı.

İstismar edilen köpek davasında faile alt sınırdan ceza
13 Mayıs 2026

Ne olmuştu?

TBMM Genel Sekreterliği, 10 Aralık 2025’te yaptığı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Meclis’te staj yapan bir çocuğun ailesinin 19 Kasım 2025’te şikayet dilekçesi verdiğini duyurdu. Açıklamaya göre, 20 Kasım 2025’te idari soruşturma başlatıldı, aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 4 Aralık 2025’te görevden uzaklaştırıldı.

bianet’e ulaşan bir çocuk, 2024’te Meclis mutfağında staj yaparken bir personelin sözlü ve fiziksel istismarına maruz bırakıldığını anlattı. Çocuk, yaşadıklarını aktardıktan sonra kendisine “Kimseye söylemeyeceksiniz, ananız babanız bile bilmeyecek” denildiğini söyledi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Aralık 2025’te Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne yapılan başvurunun ardından soruşturma başlattı. Başsavcılık, Meclis personeli H.İ.G.’nin “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

TBMM Genel Sekreterliği’nin daha sonraki açıklamasında ise idari soruşturma sonucunda bir aşçı personelin devlet memuriyetinden çıkarılması, iki aşçının iş akdinin sonlandırılması; bir aşçı ve bir aşçıbaşı hakkında da disiplin cezası verilmesi yönünde teklif getirildiği duyuruldu. Hazırlanan disiplin raporunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıldığı belirtildi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Meclis çocuk istismarı çocuk istismarı davaları
