TBMM'de stajyer öğrencilere istismar davasında ara karar açıklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) mutfağında stajyer olarak çalışan çocuklara yönelik istismar iddialarına ilişkin davanın 3. duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tutuklu sanıklar duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanıklardan bazıları çocuklara mesaj attıklarını kabul etti ancak mesajların "cinsel amaçlı" olmadığını savundu. Sanık avukatları tahliye talebinde bulundu.

Çocukların avukatı ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Savcı, sanıkların eylemlerini "kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar" kapsamında değerlendirdi.

5 sanık hakkında 4 yıl 6 aydan 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verdi.

Tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmayı 5 Haziran’a bıraktı.

Ne olmuştu?

TBMM Genel Sekreterliği, 10 Aralık 2025’te yaptığı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Meclis’te staj yapan bir çocuğun ailesinin 19 Kasım 2025’te şikayet dilekçesi verdiğini duyurdu. Açıklamaya göre, 20 Kasım 2025’te idari soruşturma başlatıldı, aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 4 Aralık 2025’te görevden uzaklaştırıldı.

bianet’e ulaşan bir çocuk, 2024’te Meclis mutfağında staj yaparken bir personelin sözlü ve fiziksel istismarına maruz bırakıldığını anlattı. Çocuk, yaşadıklarını aktardıktan sonra kendisine “Kimseye söylemeyeceksiniz, ananız babanız bile bilmeyecek” denildiğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Aralık 2025’te Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne yapılan başvurunun ardından soruşturma başlattı. Başsavcılık, Meclis personeli H.İ.G.’nin “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

TBMM Genel Sekreterliği’nin daha sonraki açıklamasında ise idari soruşturma sonucunda bir aşçı personelin devlet memuriyetinden çıkarılması, iki aşçının iş akdinin sonlandırılması; bir aşçı ve bir aşçıbaşı hakkında da disiplin cezası verilmesi yönünde teklif getirildiği duyuruldu. Hazırlanan disiplin raporunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıldığı belirtildi.