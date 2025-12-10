ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2025 19:03
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2025 19:27
2 dk Okuma

"Meclis çocuklar için suç mahaline dönmüş durumda"

Meclis'te stajyer olarak çalışan lise öğrencisi çocuğun lokanta personeli tarafından istismara maruz bırakılması üzerine açıklama yapan DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş, "Yasama yaptığımız binanın altında çocuğa yönelik suçlar işleniyor" dedi.

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

"Meclis çocuklar için suç mahaline dönmüş durumda"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında çalışan lise öğrencisi stajyer kızların TBMM personeli tarafından istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. İstismarın birkaç yıldır, sistematik olarak devam ettiği öne sürüldü. Bir ebeveynin şikâyeti üzerine Meclis Genel Sekreterliği devreye girdi ve soruşturma başlatıldı.

TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan basın duyurusunda istismara maruz bırakılan çocuğun ailesinin şikâyetçi olduğu doğrulanırken soruşturmanın devam ettiği ve bir çalışanın görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Meclis'ten çocuk istismarına ilişkin açıklama: 1 kişi uzaklaştırıldı, soruşturma sürüyor
Meclis'ten çocuk istismarına ilişkin açıklama: 1 kişi uzaklaştırıldı, soruşturma sürüyor
10 Aralık 2025

"Toplumsal çürüme burnumuzun dibinde"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Mardin Milletvekili ve Psikolog Beritan Güneş, "Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesi ile çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenleri belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda" konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güneş, Türkiye'deki sorunların artık "toplumsal çürüme" olarak tanımlandığını ifade eden Güneş, "Bu durum artık burnumuzun dibine kadar gelmiş, yasama yaptığımız komisyonlar binasının alt katında çocuklara yönelik suçlar işleniyor. Bir çocuk tecavüze uğradığı bir gerçeklikle karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

Bu durumun komisyonların hiçbirinin göstermelik kalmaması gerektiğine işaret ettiğini söyleyen Güneş sözlerine şöyle devam etti:

"Toplumda çocuklara yönelik işlenen suçlar ve çocukların suçla ihtilaflı hale gelmesi artık sahici, bilimsel çözümlerle çözülmesi gereken kaçarı olmayan bir konu olarak karşımızda duruyor. Her yer çocuklar için bir suç mahali haline geldi bugün görüyoruz ki Meclis'te çocuklar için bir suç mahaline dönüşmüş durumda. Bu konunun ivedilikle incelenmesi ve gerekli tüm adımların atılması gerektiğinin altını çiziyorum."

(NÖ)

Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo'yu çok seviyor.

