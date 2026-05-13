ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 13.05.2026 11:05 13 Mayıs 2026 11:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.05.2026 17:02 13 Mayıs 2026 17:02
Okuma Okuma:  1 dakika

İstismar edilen köpek davasında faile alt sınırdan ceza

Mahkeme, deliller doğrultusunda hayvana yönelik cinsel saldırının gerçekleştiği kanaatine varmasına rağmen, sanığın üst sınırdan cezalandırılması yönündeki talebi kabul etmedi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
İstismar edilen köpek davasında faile alt sınırdan ceza
Fotoğraf: Burcu Çelik / csgorselarsiv.org

Pendik’te Cihat Koçhan’ın 21 Haziran 2025’te köpek Lucy’yi yaşadığı evin bahçesinden kaçırarak cinsel saldırıda bulunmasına ilişkin davanın üçüncü duruşmasında dün (12 Mayıs) karar çıktı.

Duruşmada dinlenen tanıklardan biri, sabah saat 05.00 sularında balkonda bulunduğu sırada Koçhan’ın konutunun önündeki bahçede Lucy’ye cinsel saldırıda bulunduğunu net biçimde gördüğünü ve olayı kayıt altına aldığını söyledi.

Mahkeme de deliller doğrultusunda cinsel saldırının gerçekleştiği kanaatine vardı.

“Karar, adaleti tesis etmekten uzak”

Avukatlar, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etse de mahkeme, Koçhan’a 1 yıl 3 ay hapis cezası ile 600 gün adli para cezası verilmesine hükmetti.

Hayvan odaklı hak haberciliği yapan Patidio’nun aktardığına göre, adli para cezasının karşılığı 60 bin TL olarak belirlendi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Sena Şengün, kararın adaleti tesis etmekten uzak olduğunu ifade etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
hayvan haberleri Hayvan Hakları hayvan istismarı sokaktaki köpekler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git