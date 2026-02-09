ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.02.2026 15:33 9 Şubat 2026 15:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.02.2026 16:51 9 Şubat 2026 16:51
Okuma Okuma:  2 dakika

Meclis'te stajyer çocuklara taciz iddiası: Dört erkek hakkında tahliye kararına itiraz

Mahkeme, kararında sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi, kaçma şüphesinin bulunmamasını ve dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Meclis'te stajyer çocuklara taciz iddiası: Dört erkek hakkında tahliye kararına itiraz
Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

TBMM’de staj yapan öğrencilere yönelik istismar iddialarıyla açılan davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, dosyada yer alan beş sanıktan tutuklu dört sanığın tahliyesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Meclis lokantasında stajyerlere yönelik cinsel istismar davasında tutuklu bulunan sanıkların tahliye edilmesine itiraz etti.

Mahkeme, kararında sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi, kaçma şüphesinin bulunmamasını ve dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate aldı.

İddialara göre, Meclis lokantasında staj yapan küçük yaştaki meslek lisesi öğrencileri bazı Meclis personelinin cinsel tacizine maruz kaldı. İstismarın uzun yıllar sürdüğü ve bu süreçte çok sayıda çocuğun mağdur olduğu öne sürüldü.

Bir kızın yaşadıklarını ailesine anlatmasının ardından iddialar kamuoyunun gündemine taşındı. Bunun üzerine 20 Kasım 2025’te idari soruşturma başlatıldı ve dört Meclis çalışanı tutuklandı. Davada toplam beş sanık yargılanmaya devam ediyor.

"Kabul etmiyoruz"

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu karara X’te tepki gösterdi, şöyle dedi:

“Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında Meclis lokantasında stajyer olarak çalıştırılan çocukları taciz eden tutuklu 4 failin tahliye edilmesi, çocuk istismarının açıkça meşrulaştırılmasıdır. Bu karar; kadına ve çocuğa yönelik suç işleyen faillerin erkek egemen yargı eliyle nasıl cesaretlendirildiğinin somut bir göstergesidir. Çocuk işçiliğini meşrulaştıran, çocukların ve gençlerin yaşamlarına mal olan MESEM uygulamalarının korunmasıdır. Kız çocuklara yönelik suç işleyen bu faillerin toplum içinde serbestçe dolaşmasını kabul etmiyoruz. Faillerin yeniden tutuklanıp, cezalandırılmaları için mücadele edecek ve davanın sonuna kadar takipçisi olacağız.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Meclis çocuk istismar çocuk istismarı davaları
