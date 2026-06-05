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YT: Yayın Tarihi: 05.06.2026 13:10 5 Haziran 2026 13:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.06.2026 13:14 5 Haziran 2026 13:14
Okuma Okuma:  2 dakika

Meclis’teki istismar davasında tutuklu tüm sanıklar hakkında tahliye kararı

Avukatlar "Kararın geciktirilmesi mağduriyetleri katlar" diye itiraz etti. Dava, 2 Temmuz’a ertelendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meclis’teki istismar davasında tutuklu tüm sanıklar hakkında tahliye kararı
Fotoğraf:csgorselarsiv.org/Şehlem Kaçar

TBMM’deki stajyer öğrencilere cinsel istismar yargılamasından tahliye kararı çıktı. Toplam 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan 4 sanığın tahliyesine karar verildi.

Bugün, biri tutuksuz dördü tutuklu toplam beş sanığın yargılandığı davada sanıklar, stajyer çocuklara cinsel içerikli mesaj attıklarını kabul etti.

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BirGün’ün haberine göre, sanıklardan biri, “Akşam otururken mesaj atmış oldum” dedi. Bir sanık ise eşinin kendisinden boşanmak istediğini belirterek dava süreçlerinde mağdur olduğunu savundu. Davaya katılan mağdur çocukların aileleri ise şikâyetlerinin devam ettiğini vurgulayarak, “Çocuğum numara vermiş olsa bile bu mesajlar mı atılmalı?” diye sordu.

Çocukların avukatları, tüm deliller toplandığını ve duruşmanın karar duruşması olmaması halinde mağdurların olumsuz etkileneceğini kaydetti. Uzun yargılamaların hukuki süreçleri zedeleyeceğini belirten avukatlar, “Meclis’te istismara uğrayan çocuklar için adalet talep ediyoruz” dedi. Avukatlar sanıkların cezalandırılması istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukat beyanların ardından tutuklu dört sanığın da tahliyesine hükmetti. Davanın, 2 Temmuz’a ertelendiği belirtildi.

Ne olmuştu?

TBMM Genel Sekreterliği, 10 Aralık 2025’te yaptığı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Meclis’te staj yapan bir çocuğun ailesinin 19 Kasım 2025’te şikayet dilekçesi verdiğini duyurdu. Açıklamaya göre, 20 Kasım 2025’te idari soruşturma başlatıldı, aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 4 Aralık 2025’te görevden uzaklaştırıldı.

bianet’e ulaşan bir çocuk, 2024’te Meclis mutfağında staj yaparken bir personelin sözlü ve fiziksel istismarına maruz bırakıldığını anlattı. Çocuk, yaşadıklarını aktardıktan sonra kendisine “Kimseye söylemeyeceksiniz, ananız babanız bile bilmeyecek” denildiğini söyledi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Aralık 2025’te Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne yapılan başvurunun ardından soruşturma başlattı. Başsavcılık, Meclis personeli H.İ.G.’nin “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

TBMM Genel Sekreterliği’nin daha sonraki açıklamasında ise idari soruşturma sonucunda bir aşçı personelin devlet memuriyetinden çıkarılması, iki aşçının iş akdinin sonlandırılması; bir aşçı ve bir aşçıbaşı hakkında da disiplin cezası verilmesi yönünde teklif getirildiği duyuruldu. Hazırlanan disiplin raporunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıldığı belirtildi.

(EMK)

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İstanbul
çocuk meclis açılışı çocuk istismar
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/haber/tbmm-de-stajyer-ogrencilere-istismar-davasinda-ara-karar-aciklandi-319670
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